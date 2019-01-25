水電工做2個月白工幼子奶粉錢沒著落　大善人警協助紓困

▲第一分局警員林志營協助斷炊的水電工夫妻紓困。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

21歲許姓水電臨時工遭工頭欠7萬元薪資還落跑，家境不佳的他雪上加霜，連小孩奶粉錢都沒著落。第一分局「大善人」警員林志營得知，立刻協助轉介區公所及慈善機構，希望先紓困，也鼓勵年輕夫妻，2人各找一份工作，才能早日脫困，恢復正常生活。

第一分局暖警林志營因26年來助人無數，雖曾中風失明仍奇蹟似恢復健康，報導一出讓眾人稱讚為大善人。21歲許姓男子日前帶著17歲嫩妻及2月大兒子到第一分局向林員求援，他表示，自己原本家境就不佳，從事建築水電外包臨時工3個月都沒領到薪水，只有剛做時工頭「大雄」先讓他預支一個月紓困，之後每個月還5千。

許男說，3個月後工頭竟突然消失，聯絡不上人，被欠了7萬元的他，奶粉錢都沒了，走投無路的他們，從友人那邊得知，才來分局尋求幫助。

原來，許男3歲父親就過世，母親雖再嫁卻都沒任何聯絡，由從事採檳榔臨時工的外祖父母一手帶大，生活貧困。許男國中畢業就就打零工賺錢，因洪姓妻子也是都由貧困的外祖父母帶大，兩人惺惺相惜，進而戀愛結婚，日前才生下兒子。許男知道孩子急需奶粉尿布錢，靠打零工根本負擔不了，好不容易找到水電臨時工月薪3萬工作，卻做了2個月白工。

警員林志營了解後，立即聯絡神岡區通天宮主委許永欣，致贈3千元紓困，並協助轉介東區區公所申請馬上關懷、同時也向通天宮、南清功德會、友愛、善願等慈善團體申請補助。

他說，希望讓許男一家三口，農曆春節前先暫時度過難關。他也鼓勵他們小倆口，一個找白天、一個找晚上的工作，這樣才能早日脫困，恢復正常生活。

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