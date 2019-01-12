善有善報！暖警林志營26年助人無數　中風失明竟奇蹟康復

▲第一分局警員林志營（右）樂於助人，幫助跳海自殺的家屬申請急難救助。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

第一警分局暖警林志營，26年的警界人生助人無數，除了協助弱勢申請救助，還曾送無名屍最後一哩路。或許是善有善報，2018年他突然中風臥床還失明，過往受他幫助的民眾還專程去廟裡為他燒香點燈祈福，果然3個月後康復，繼續助人，成為警界的「大善人」!

現年46歲的警員林志營，目前在第一分警備隊擔任警員，當警察已26年的他樂善好施，經常助人，同仁及認識他的鄉親都稱他為大善人。林員不僅經常協助弱勢貧苦民眾，向相關單位申請急難救助等，如果公家機關無法協助，也會請宮廟或民間團體幫忙，協助度過難關。甚至連無名屍，他都當作是自己家人般，親送最後一哩路。

▲林志營（左）協助猝死街友家屬，申請喪葬補助，度過難關。（圖／記者李忠憲翻攝）

日前，有位街友在柳川街頭猝死，家屬無力處理後事，林志營主動協助家屬，申請到喪葬費完成後事。對方深表感謝之餘，也將救助善款7千元餘款回捐慈善單位，以林員為榜樣，希望能幫助更多人。

看似健康的林志營，其實2018年中曾突然中風臥床，甚至失明。10年前受助於林的癌末男子得知後，為感謝10年前的幫助之恩，到廟裡為林點燈祈求早日康復，其他受助過的民眾及團體，也為他集氣。而他在3個月的復健後，竟有如奇蹟般康復，有如正常人般，讓大家直呼「好心有好報！」

林志盈說，中風康復後，讓他更加堅信行善的力量，他希望在有生之年，可以繼續幫忙弱勢者過難關。他只是一個小小轉介者，真正要感謝的，是那些願意提供急難救助的宮廟及民間慈善團體。

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