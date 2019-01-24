有感政策變動太快！環署長張子敬：修法無法解決問題就不用修

▲環保署署長張子敬（右）有感政策法規上變動太快。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署署長張子敬上任11天，今（24日）舉行媒體餐敘，張子敬表示，自己在環署有很長一段時間，有感政策法規上變動太快，總是一直修，但真正的落實狀況是可以去檢視，若修了無法解決問題，就沒必要修，對於環團等外界質疑聲音，如果是對的事情，就必須堅持並果決的去做。

張子敬表示，對署內所有業務都算熟悉，第一個很關心的就是政策跟法規，有一個可以努力方向是，過去幾年政策法規上變動太快，不停一直修，但其實可以去檢視，看看真正落實狀況、效果如何？比較希望的是，如果真正要去修法，是必須針對要解決的問題去做，而又有什麼是非得透過修法去做，但前提是需要對症下藥，而不是有人建議要改就修，卻無法真正解決問題。

張子敬指出，現在只希望有效、穩定地並務實的去執行政策，外界可能認為自己是常務官出身，政策推動上很保守，但其實政策上是要穩定，不過做法要靈活，只要能解決問題，執行上就可以去調整，如果是對的事情就必須堅持。

對於外界如環團等，包括部分政策上被管制的對象，張子敬認為，都是可以正面溝通，盡量避免聽到偏頗的意見言論就產生誤解，如承諾提出了就要做到，做不到就不要隨變承諾，而不是當下因為有壓力說可以，但回來就放著，長久下來會磨損彼此的信任。張子敬強調，有意見可以處理好的就做，做不來就會明講，強調問題是要解決，自己態度傾向不要太瞻前顧後，果決一點。

對於內部，張子敬說， 希望同仁在工作上有歸屬、榮譽、成就和成長感，要以單位為榮 ，大家都是在快樂環境做這些事情，透過各單位最基本的紀律，照規矩、程序，大家才能互相執行，並能夠有公平、正義，鼓勵同仁有最好的表現、士氣，如有些雜事沒有效果的可以盡量檢討、簡化，不要讓做無謂的工作，浪費人力資源。