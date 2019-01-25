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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／「藍寶堅尼」猛衝餐廳！紅衣女慘遭殃「縫3針」　網驚呆：吃碗牛肉麵壓壓驚

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大陸中心／綜合報導

大陸江蘇省日前發生一起牛攻擊人的意外，有一隻體型壯碩的黑牛突然發狂似地追逐著一名紅衣女子，女子跑進餐廳躲避，結果黑牛依然窮追不捨，造成紅衣女子和餐廳店員走避不及被撞倒，店內的桌椅也都被撞得東倒西歪，紅衣女子就醫後縫了3針，並無大礙。

從影片中可以看到，一開始店員悠哉地在餐廳裡收拾桌面，結果突然一名身穿紅色衣服的女生逃命似地尖叫衝了進來，後面一頭身形龐大的牛緊追在後，店員見狀連忙跟著紅衣女子向後逃，結果還是閃避不及被大黑牛撞上，兩人雙雙倒地，黑牛的主人也跟著跑了進來，趕緊將黑牛帶離餐廳。

▲▼ 。（圖／翻攝自畫面）

▲大黑牛緊追著紅衣女子，將店內的桌椅撞得東倒西歪。（圖／翻攝自畫面）

據了解，該頭牛正準備要被帶去屠宰場宰殺，受到驚嚇後四處亂竄，途中看見紅衣女子便開始追逐，結果一路追到餐廳裡面，造成紅衣女子和店員雙雙被撞傷，女子送醫後嘴唇受傷縫了3針，黑牛的主人也賠償了餐廳的損失和女子的醫療費用。

該影片被上傳到臉書上，網友形容是「藍寶堅尼衝進麵店」，其他網友看了紛紛表示，「這應該是牛肉麵店，這頭牛要幫同伴報仇」、「怪老人家都說少穿紅色會被牛追」、「移動式牛肉麵」、「這馬力不是蓋的，夠猛」、「害我以為大牛喇叭聲怎麼改的那麼悽慘」、「藍寶堅尼肇事逃逸了」、「想吃碗牛肉麵壓壓驚」。

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關鍵字：江蘇,,藍寶堅尼,紅衣

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