大觀音亭暨祀典興濟宮寒冬送暖　春節紅包千人受惠

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「寒冬送暖」關懷弱勢活動，分送春節禮金給低收入戶。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將近，為表達對弱勢之關懷，大觀音亭暨祀典興濟宮於1月26日上午9時至12時，舉辦「寒冬送暖」關懷弱勢活動，分送春節禮金給低收入戶，今年關懷的對象為安平區和南區的低收入1152戶，期望匯聚十方大眾之愛心，轉贈給弱勢，散布宗教之愛，溫暖人間。

大觀音亭暨祀典興濟宮於1月26日上午9時舉辦「寒冬送暖」關懷弱勢活動，致贈春節加菜金給受關懷戶。董事長吳漢清表示禮金雖然微薄，卻是來自十方大眾的愛心，希望傳達散佈宗教的關懷，並祝弱勢戶過個好年。

大觀音亭暨祀典興濟宮為府城3百多年歷史的古蹟寺廟，長年來接受信眾的香火支持，十方大眾的愛心讓2間宗教單位得以永續傳承，為了讓這份愛心持續綿延，每年農曆年前舉辦「寒冬送暖」活動，已有20多年，今年關懷1152戶，每戶發送禮金800元，預計發送近百萬元。

此外，很多民眾喜歡於春節至寺廟走春上香，祈求來年的好運道。該亭宮新春期間初一至初三（2月5至7日）舉辦「禮拜三千佛」消災祈福法會和「造橋過限」改運科儀，更有保佑吉祥平安的點燈服務，並備有素食，讓民眾清淨心靈過個好年。

大觀音亭供奉觀音佛祖，祀典興濟宮主祀保生大帝，都是民間信仰中擁有相當眾多信眾的神明，兩所宮廟屹立於府城三百多年，為知名之古蹟寺廟，平日香火鼎盛，尤其是過年期間，許多在外遊子回鄉過年，或是來府城遊玩之民眾，前來參拜相當踴躍。