美軍對索馬利亞「青年黨」據點發動空襲　擊斃52名武裝分子

▲肯亞奈洛比先前發生恐攻，極端組織「青年黨」宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美軍非洲司令部發表聲明指出，美軍在當地時間19日對索馬利亞中朱巴州（Middle Juba）的「青年黨」（Al-Shabaab）據點進行空襲，一共擊斃了52名武裝分子。這起空襲是回應先前青年黨對索馬利亞軍方發動的攻擊，青年黨先前也宣稱，發動了在肯亞奈洛比的恐攻。

非洲司令部指出，此次的空襲是回應青年黨武裝分子在19日對索馬利亞武裝部隊（Somali National Army Forces）做出的攻擊，「目前評估，這次空襲一攻擊斃了52名武裝分子」，另外，沒有平民在這次行動中受傷或死亡。索馬利亞軍方指出，日前青年黨在凌晨對軍營發動突襲，雙方交火數小時，有8名索馬利亞士兵死亡。青年黨是極端團體「蓋達組織」（Al-Qaeda）的附屬。

這次的空襲是美軍在2019年以來，於索馬利亞發動的第6次，全都是針對青年黨，而在2018年美軍就對青年黨發動了47次空襲，目前美國在索馬利亞大約派駐了500名軍人。根據國防部在去年8月的統計，索馬利亞國內有大約3000到7000名青年黨戰士，還有70到250伊斯蘭國（ISIS）戰士。



青年黨也宣稱發起15日在肯亞首都奈洛比的恐怖攻擊，一名男子在一處旅館前引爆炸彈，最後共造成21人死亡，其中包含一名美國人和一名英國人，另有至少28人受傷。青年黨表示，這是為了報復美國總統川普2017年宣布「耶路撒冷是以色列首都」的決定，以「支持我們在巴勒斯坦的穆斯林家庭。」