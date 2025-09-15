　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

完全喪失同時起降艦載機能力　央視自曝福建艦最大弱點

▲大陸第三艘航母「福建艦」出港，或南下首次穿越台灣海峽，準備近期內服役。（圖／翻攝微博）

▲大陸福建艦航母被認為已進入服役倒數計時。（圖／翻攝微博）

軍武中心／綜合報導

已經過8次海試的中國第三艘航母「福建艦」，在本月11日再次出航、隔天歷史性首度穿越台灣海峽，前往南海進行科研試驗和訓練任務。但在可能宣布正式入伍前夕，《央視》專題紀錄片中卻爆出福建艦設計上出現最大弱點，即便有寬大的甲板面積，卻發生無法同時起降艦載戰鬥機的尷尬局面。

從官媒日前播出的「攻堅」紀錄片中，幾名艦載機調度員手持艦載機的模型，在模擬飛行甲板上劃過，其路線是從斜角甲板的降落區末端，滑行到艦首飛行甲板的右側整備區，而這一滑行路線中，艦載機依次壓過2號和1號彈射器。

如此一來，位在艦首方向2號彈射器，本來就是侵入斜角降落甲板的，再加上3號彈射器位於斜角甲板，因此證實福建艦在回收艦載機時，只能使用艦首的1號彈射器來起飛戰機。大陸知名軍事評論「海事先鋒」強調，這樣的設計已造成起降作業的效率降低，此時若艦載機在降落後的調度中，還要再壓過1號彈射器，「那整個航母的同時起降能力就完全喪失了。」

▼俯視福建艦甲板，黑色箭頭為殲-15滑行到整備區的路線，紅色圈內就是1、2號彈射點的位置，可見路線互相干擾。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲▼俯視福建艦甲板，黑色箭頭為殲-15滑行到整備區的路線，紅色圈內就是1、2號彈射點的位置，可見路線互相干擾。（圖／翻攝自騰訊軍事）

文章進一步分析，作為全球目前唯一重型艦載機的殲-15，降落在飛行甲板上後，一般都已停在降落區接近末端的位置，而這也是福建艦降落區長度比同噸位的美國小鷹級更長、甚至接近福特級航母的原因。但福建號航母的1號和2號彈射器都已延伸到降落區的中間靠前的位置上，因此殲-15、殲-35在降落後的滑行中，都會壓過艦首的1號、2號彈射器，導致兩條彈射器暫時不能執行彈射作業，影響艦載機的起飛效率。

值得注意的是，福建艦並未如美國福特級航母使用一站式保障作業，即在艦上設置多個綜合保障點，使艦載機可以在一個位置上同步完成電力、武器、化學、油料等不同的保障和整備作業後，快速移動到起飛位置完成彈射，提高航母單次出擊架次。由此可見，飛行甲板的運作效率，對於艦載機的出擊能力有著直接影響，顯然福建艦航母的起降作業難以同步展開。

▼ 福特級航艦。（圖／ U.S. Navy）

▲▼ 福特級航艦。（圖／ U.S. Navy）

至於為何會存在這樣巨大的隱憂，「海事先鋒」認為，原本福建艦的彈射器是蒸汽彈射器，後因電磁彈射器進展較快且達到裝配條件，才改為電磁彈射器，而電磁彈射器的軌道更長，達到100米級別，因此出現侵入降落區、整備區的情況。當然如此選擇的目的也很明確，為了確保可以高效的出動滿載的重型艦載機、確保可以降落重量較大的預警機和重型戰機，福建艦就必須要使用性能更強的彈射器和長度更長的降落甲板。

軍事自媒體「雲霄武堂」也曾指出，這種取舍雖然犧牲起降靈活性，但換來更強的單批次艦載機出動能力。而福建艦在建造過程中也勢必經歷多次設計調整，若選擇進一步優化甲板布局，也可考慮將前部升降機後移或重新設計艦艏結構，但此舉卻面臨工期延誤數年的狀況，在交付節點緊迫性的前提下，只能做出權衡取捨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行
台南調查官外流「偵查秘密」給綠能公司　遭停職起訴10萬交保
陳智菡沒害到柯文哲！小草湧入臉書力挺「小姐姐受委屈了」
用眼過度霧茫茫？5款「護眼食物」多吃　藍莓、鮭魚都上榜
坂口健太郎爆劈腿「不去釜山影展了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

完全喪失同時起降艦載機能力　央視自曝福建艦最大弱點

F-16俯衝翻滾　中科院飛行駕駛滾轉平臺模擬空間迷向

巧遇綠蠵龜登島產卵　敦睦遠航見證經略太平島

「氣象傳真機」掌握海況　美女氣象官守護遠航安全

解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

完全喪失同時起降艦載機能力　央視自曝福建艦最大弱點

F-16俯衝翻滾　中科院飛行駕駛滾轉平臺模擬空間迷向

巧遇綠蠵龜登島產卵　敦睦遠航見證經略太平島

「氣象傳真機」掌握海況　美女氣象官守護遠航安全

解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島

亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

蔡依林歡度45歲生日 暖謝粉絲極致應援讓她無比受寵

今彩539一晚開出5注頭獎　每人分得480萬！3注來自同間彩券行

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

完全喪失同時起降艦載機能力　央視自曝福建艦最大弱點

F-16俯衝翻滾　中科院飛行駕駛滾轉平臺模擬空間迷向

驚現黑腹虎頭蜂蜂巢　埔里綜合球場移除後封閉至9／18

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

台灣高齡社會引護理人力荒　暨大新設學士後和在職學程培養醫療新血

派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

軍武熱門新聞

解放軍新歌背景出現台北101：插旗寶島

美女氣象官守護遠航安全

敦睦遠航登太平島巧遇綠蠵龜產卵

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

央視自曝福建艦最大弱點

首次！日本監測到「福建號航空母艦」

中科院飛行駕駛滾轉模擬空間迷向

驚雷-1射程覆蓋關島、夏威夷

核3廠8-16公里全域輻射監測

LY-1開啟海防空「無限彈倉」模式

陸新型100式坦克大秀智能化

「低空突防剋星」YLC-18型雷達

找到80年前三叉山事件機槍殘骸

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

更多熱門

相關新聞

解放軍航母福建艦通過台海 陸外交部：完全符合中國國內法和國際法

解放軍航母福建艦通過台海 陸外交部：完全符合中國國內法和國際法

大陸第三艘航母「福建艦」出港後由北而南穿行通過台灣海峽，引起印太各勢力關注。大陸外交部發言人林劍表示，「福建艦」通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，「這次的跨區試驗訓練是航母建造過程中的正常安排，不針對任何的特定目標，唯一要指出的是，中國軍艦在有關海域的活動完全符合中國的國內法和國際法。」

首次！日本監測到「福建號航空母艦」

首次！日本監測到「福建號航空母艦」

央視官宣福建艦通過台灣海峽 赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

央視官宣福建艦通過台灣海峽 赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

陸第三艘航母福建艦出港！或南下首次穿越台海 網傳918入列服役

陸第三艘航母福建艦出港！或南下首次穿越台海 網傳918入列服役

驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

關鍵字：

福建艦福建號航母甲板電磁彈射艦載機大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

高職生猛刺同學！全班驚慌直擊...家屬怒告殺人未遂2罪

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面