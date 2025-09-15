完全喪失同時起降艦載機能力　央視自曝福建艦最大弱點

▲大陸福建艦航母被認為已進入服役倒數計時。（圖／翻攝微博）

軍武中心／綜合報導

已經過8次海試的中國第三艘航母「福建艦」，在本月11日再次出航、隔天歷史性首度穿越台灣海峽，前往南海進行科研試驗和訓練任務。但在可能宣布正式入伍前夕，《央視》專題紀錄片中卻爆出福建艦設計上出現最大弱點，即便有寬大的甲板面積，卻發生無法同時起降艦載戰鬥機的尷尬局面。

從官媒日前播出的「攻堅」紀錄片中，幾名艦載機調度員手持艦載機的模型，在模擬飛行甲板上劃過，其路線是從斜角甲板的降落區末端，滑行到艦首飛行甲板的右側整備區，而這一滑行路線中，艦載機依次壓過2號和1號彈射器。

如此一來，位在艦首方向2號彈射器，本來就是侵入斜角降落甲板的，再加上3號彈射器位於斜角甲板，因此證實福建艦在回收艦載機時，只能使用艦首的1號彈射器來起飛戰機。大陸知名軍事評論「海事先鋒」強調，這樣的設計已造成起降作業的效率降低，此時若艦載機在降落後的調度中，還要再壓過1號彈射器，「那整個航母的同時起降能力就完全喪失了。」

▼俯視福建艦甲板，黑色箭頭為殲-15滑行到整備區的路線，紅色圈內就是1、2號彈射點的位置，可見路線互相干擾。（圖／翻攝自騰訊軍事）

文章進一步分析，作為全球目前唯一重型艦載機的殲-15，降落在飛行甲板上後，一般都已停在降落區接近末端的位置，而這也是福建艦降落區長度比同噸位的美國小鷹級更長、甚至接近福特級航母的原因。但福建號航母的1號和2號彈射器都已延伸到降落區的中間靠前的位置上，因此殲-15、殲-35在降落後的滑行中，都會壓過艦首的1號、2號彈射器，導致兩條彈射器暫時不能執行彈射作業，影響艦載機的起飛效率。

值得注意的是，福建艦並未如美國福特級航母使用一站式保障作業，即在艦上設置多個綜合保障點，使艦載機可以在一個位置上同步完成電力、武器、化學、油料等不同的保障和整備作業後，快速移動到起飛位置完成彈射，提高航母單次出擊架次。由此可見，飛行甲板的運作效率，對於艦載機的出擊能力有著直接影響，顯然福建艦航母的起降作業難以同步展開。

▼ 福特級航艦。（圖／ U.S. Navy）

至於為何會存在這樣巨大的隱憂，「海事先鋒」認為，原本福建艦的彈射器是蒸汽彈射器，後因電磁彈射器進展較快且達到裝配條件，才改為電磁彈射器，而電磁彈射器的軌道更長，達到100米級別，因此出現侵入降落區、整備區的情況。當然如此選擇的目的也很明確，為了確保可以高效的出動滿載的重型艦載機、確保可以降落重量較大的預警機和重型戰機，福建艦就必須要使用性能更強的彈射器和長度更長的降落甲板。

軍事自媒體「雲霄武堂」也曾指出，這種取舍雖然犧牲起降靈活性，但換來更強的單批次艦載機出動能力。而福建艦在建造過程中也勢必經歷多次設計調整，若選擇進一步優化甲板布局，也可考慮將前部升降機後移或重新設計艦艏結構，但此舉卻面臨工期延誤數年的狀況，在交付節點緊迫性的前提下，只能做出權衡取捨。