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換裝100毫米主炮再配直-20F　服役近20年054A再造新艦

▲▼054A型導彈護衛艦已進入第六批次的建造，不僅加裝新型100毫米主炮，還能攜帶直-20F反潛直升機上艦。（圖／翻攝自大陸網站）

▲054A型導彈護衛艦已進入第六批次的建造。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸服役已將近20年的054A型導彈護衛艦繼續建造，消息顯示多艘最新第六批次艦艇完成舾裝。相較於過去批次的艦艇，新打造的054A不僅加裝新型100毫米主炮，還能攜帶直-20F反潛直升機上艦，大幅提升整體作戰效能，隨著第六批次的亮相，這款多功能艦艇建造數量可望達到50艘。

綜合陸媒報導，捨棄過去裝備的H/PJ-26型單管76毫米艦炮，最新打造第六批次的054A確定換裝和054B型導彈護衛艦同款的改進版H/PJ-87型單管100毫米艦炮，配合先進的炮瞄和制導彈藥技術，在防空時可將防空/反導防線往外延伸，進而增加防禦深度。此外，執行反艦和對陸打擊，單枚炮彈的毀傷能力也更加強悍。

同時新批次054A型的飛行甲板也有所拉長，加上過去直升機庫已進行過拓展升級，意味著直-20F反潛直升機加入成為艦艇「標配」，直接提高054A的航空反潛作戰能力。而艦橋正面的舷窗也由原來的7扇減為5扇，使得指揮艦橋擁有更好的視野。

▼直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。（圖／翻攝自央視）

▲▼中國官媒首度曝光直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。（圖／翻攝自央視）

054A型首艦是於2008年服役，距今將近20年的時間中國仍在對這款戰艦繼續升級建造，其最大魅力來自於可靠性和高CP值。回顧解放軍海軍各項任務，無論是亞丁灣護航、海外撤僑、出國訪問，甚至到參與聯合演習、為航母編隊承擔護航等任務，該艦都可以勝任，同時054A也具備出色的航行性能，更為關鍵的是建造和運營成本相對較低。

進一步來說，054A除單獨作戰外，進入航母編隊還可以執行中遠距離反潛、中近程防空和水面戰任務，同時也能前出偵察、編隊警戒、護航本方船團、查證可疑船隻、防禦小型快艇攻擊、海上救援等繁雜的艦隊勤務。從上述可扛下多功能角色任務，加上建造成本較低的角度來看，特別受到中國海軍歡迎。

資料顯示，第一批次打造的054A共計4艘，第二批次則大幅成長來到12艘，第三批次建造10艘，第四批次及第五批次分別為4艘和10艘，如今最新的第六批次目前已多艘進行下水舾裝，可望整體建造數量來到50艘。

▼第二批次建造的054A型護衛艦玉林艦（569）。（圖／翻攝中國軍網）

▲解放軍海軍054A型護衛艦玉林艦（569）。（圖／翻攝中國軍網）

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