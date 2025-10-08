五大戰區廣泛部署　中國刻意曝光殲-20產量已破300架

▲一架參與長春航展的殲-20機身字樣曝光該隱身戰機產量可能已超過300架。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸王牌戰機殲-20頻繁出席大型活動，近日更在長春航空展場上，似乎透露了該款隱身戰機的生產數量已超過300架。若加上九三閱兵上首次亮相的殲-20A改進型和殲-20S雙座型，整個殲-20家族總服役規模可能已超過350架，成為全球產量最高的重型隱身戰機，意味著中國空軍已能在五大戰區廣泛部署，提升整體威懾力和持續作戰能力。

2025年長春航空展在9月19日至23日舉行開放活動和長春航空展，這是自2019年以來規模最大、內容最多、體驗最新的一屆。其中武器裝備展無疑是最受矚目的內容之一，集中展出百餘型空軍現役飛機、地面裝備以及退役經典裝備，並首次靜態展示殲-20。而這款隱身戰機也在開幕前幾日飛抵現場，同時被軍迷捕捉到身影。

從曝光的照片來看，這架殲-20座艙右前方的受油裝置艙表面，噴著「CB10300」的字樣，外界猜測其代表著該機是第10批生產出來的第300架量產型飛機。也就是說，現在中國正在服役的殲-20系列戰機，數量很可能已經超過300架，甚至在年產量破百的前提下，很可能今年年底的裝備數量將到達400架。

▼殲-20發射霹靂-10（PL-10）近距格鬥空空導彈。（圖／翻攝自「人民空軍」官方微信公眾號）

知名軍事評論「矚望雲霄」指出，300架以上的殲-20意味著中國空軍能在五大戰區廣泛部署，形成規模化作戰集群。同時在西太平洋方向奪取制空權時，殲-20的超音速機動性和超大作戰半徑成為關鍵優勢，能有效克制美軍轟炸機威脅，在廣闊海域實現遠程攔截和空中控制。

當然備受矚目的還有雙座型的殲 - 20S以及裝渦扇-15發動機的殲-20A，分析表示，對中國而言，第300架殲-20只是起點，隨著殲-20A和殲-20S進入量產高峰，空中力量將進一步強化，而中國隱身機群的崛起正預示著全球軍事平衡的深刻變革。

▼全球首款雙座隱身戰機殲-20S以1：5等比例模型現身珠海航展室內展區。（圖／翻攝自環球網）