光獎勵業務員花35億　永達理保經大手筆西進求賢兩岸共版

▲永達保險經紀人公司董事長暨精算師吳文永。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

永達保經西進有成，挾著複製成功平台與業務制度，其轉投資持股達24.9%的大陸永達理，2018年分期繳新契約保費收入14.9億元與營業收入16億元人民幣，發出的業務員獎勵金達7.8億人民幣，一年匯回國內約2億新台幣。

以1人民幣折合新台幣4.55計算，永達理的新契約保費收入約新台幣67.8億元，營收72.8億元，業務員獎勵金35.5億元。

據悉，多家壽險公司業務員紛紛轉向保經通路，陸續帶槍轉換跑道入永達之外，須完成2屆的MDRT才能再進軍大陸永達理保經。

▼永達保險經紀人公司總經理陳慶鴻。（圖／記者李蕙璇攝）

而總經理陳慶鴻不諱言地說，台灣市場淺碟，同業愛惜羽毛共同開創保險市場，永達「把業務員當人看」，也喊出「西進求賢、兩岸共版」目標，歡迎各路人才加入，目前在大陸拓展業務年齡最高達79歲，就是世襲制度吸引同仁們高度企圖心。

陳慶鴻強調，永達理去年發出的業務員獎勵金達7.8億人民幣，永達轉投資持股達24.9%的大陸永達理保經成立屆滿8年，資本金0.8億元人民幣。由於西進策略奏效，再加上複製成功的平台及MDRT導師制的雙效加乘，去年分期繳新契約保費收入達人民幣14.9億元、主管人力達6,150人、百萬圓桌MDRT會員人數達831人，13個月繼續率達97%。

永達理呈現穩定快速發展，於對岸已設有16家分公司及44個營業據點，分別位於北京、天津、山東濟南、山東青島、河南、江蘇、蘇州、上海、杭州、寧波、四川、湖北、福建、廣州、深圳、哈爾濱，並於常州與哈爾濱購置約450坪辦公室不動產。

董事長吳文永表示，MDRT是永達業務菁英血液中的DNA，這也是永達成功的秘訣。我們將台灣訓練MDRT的模式複製到對岸，歷經8年時間，2018年雖然市場不佳，而永達理保經的業務代表取得MDRT人數依然大幅成長，MDRT密度仍有140‰，也就是說平均每7個人就有1位MDRT。

今年大陸永達理目標是分期繳新契約保費人民幣25億元、13個月保單繼續率97%、主管人力達1萬人及1,600位MDRT，將增設河北石家莊分公司成為第17家分公司，營業據點也將擴展到55點。