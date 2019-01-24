永達保經再創第一營收近23億　協理年薪520萬內勤年終3~5個月

▲永達保經董事長吳文永（右）與總經理陳慶鴻。（圖／永達保經提供）

記者李蕙璇／台北報導

保經界市占第一的永達保經今天（24日）公布2018年自結餘，分期繳新契約保費收入達21億、營業收入達22.5億，共173人達成新年度百萬圓桌MDRT會員資格。

主管人數共1,647人，13個月保單繼續率達97.78%，通訊處經理年收入約385萬、協理約520萬，內勤調薪4~5%、年終獎金約3~5個月。

永達董事長吳文永表示，永達保經新契約保費收入目標27億元、營業收入25億元、13個月保單繼續率97.8%、主管人力欲再擴充到1,900人及250名MDRT。

▼永達保險經紀人公司董事長暨精算師吳文永。（圖／記者李蕙璇攝）

總經理陳慶鴻則指出，永達透過創業平台、大數據的經營管理系統，較優的服務費與獎金，並提供理賠訴訟保證書、二訪禮，作為業務進行客戶服務的有力支持，希望吸引眾多優秀的業務菁英加入，更首創世襲制度，在職身故或達退休資格時，組織利益50％可以繼承或世襲給下一代。

▼永達保險經紀人公司總經理陳慶鴻。（圖／記者李蕙璇攝）

永達保經今年邁向第19年，吳文永強調2014年啟動大手牽小手志工探訪活動，發現台灣有許多老人被送進安養機構，去年便開始推廣「永續長照、專車送達」計畫，捐贈長照服務專車，協助失智和失能老人走向戶外，預計8年以全體永達人薪資所得1%及每年舉辦北、中、南三地連線健走活動的報名費，全數捐為長照專車購置經費，每年捐贈8輛，完成64輛長照專車的捐贈目標。