驗票真的累死人！書記官病逝　北院：革蘭氏陰性菌引敗血症

▲負責台北市長選舉驗票的書記官因病過世，北院表達難過與不捨，表示是因感染革蘭氏陰性菌，引發敗血症。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院書記官科長林梅珍，傳出疑因驗票期間暴瘦，積勞成疾病逝。北院表示，林梅珍於1月18日上午突感身體不適，請假就醫，經醫院診斷為感染革蘭氏陰性菌，不料卻引發敗血症，於1月23日上午11點多病逝。而林梅珍為2018年底，負責台北市長選舉驗票事務的書記官，負責調度等支援工作，相當認真且負責，病逝消息傳出，令許多同仁都感到難過與不捨。

國民黨提名台北市長候選人丁守中針對選舉結果，先是聲請驗票，後提出選舉無效之訴。訴訟部分目前尚在審理階段，驗票部分，台北地方法院當時每日50組法官、書記官等，花7天時間進行驗票作業，結果丁守中仍以3567票落敗。

根據週刊報導，驗票期間，負責調度作業的書記官林梅珍，光排班表就經常忙到三更半夜，加上外界傳出選票消失，林梅珍與承辦的法官更是連夜清查，承受了不少壓力。而過去林梅珍就曾因病請假休養，後來雖然康復，但身體狀況已不如以往。

周刊報導指出，林梅珍於18日請假就醫後，還有不少同事前往探視，當時她還相當擔心工作事務，沒想到之後病況會急轉直下，不幸過世，讓同事與長官都相當不捨，直讚她真的是很有責任感的好公務員。

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