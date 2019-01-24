重大交通建設陸續啟動　鄭文燦：桃園負債壓力將大幅升高

▲重大交通建設陸續啟動，鄭文燦表示：桃園負債壓力將大幅升高。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

重大交通建設陸續啟動，桃園負債壓力將大幅升高。 桃園市長鄭文燦24日於桃園區福林四里集會所，出席「2019揮毫迎新春．豬歲喜盈門」活動時表示，隨著捷運等重大建設陸續啟動，預料未來2年市府負債壓力將大幅升高，希望透過重大建設帶動地方發展，賺取的收入將用來償債，讓財政續維持平衡，讓地方更繁榮。

「2019揮毫迎新春．豬歲喜盈門」迎春揮毫活動，今年特別移師至桃園區大樹林地區舉辦，區公所特別邀請謝幸雄、廖大華、吳吉祥、徐文印以及溫俊堯五位在地書法老師，現場書寫風格獨具的春聯，送給現場排隊的民眾。另外，還準備精美紅包袋要讓市民朋友領取，和大家一起提前感受年節熱鬧氛圍，增添過年的喜氣。

▲▼桃園市「2019揮毫迎新春．豬歲喜盈門」迎春揮毫活動，由在地書法家與地方人士現場書寫風格獨具的春聯，送給排隊的民眾。（圖／桃園市政府提供）

出席活動的市長鄭文燦表示，過去4年市府沒有增加負債，是很亮眼的成績，但隨著捷運等重大建設陸續啟動，預料未來2年市府負債壓力將大幅升高，希望透過重大建設帶動地方發展，賺取的收入將用來償債，讓財政續維持平衡，讓地方更繁榮。新的一年也祝福各位市民頭家，諸事大吉，珠圓玉潤！

鄭文燦提及，桃園區後站延平路將打通至大湳交流道，一、二期工程已經動工，預計明年完工，讓後站交通更順暢；鐵路地下化後，桃園將成為彙集鐵路及捷運綠線、綜線的大型車站，將加強萬壽路與車站交通連結，並貫穿中正路與延平路，後站復興紡織廠以及舊鐵道旁的麵粉廠則納入都市計畫改造，大樹林地區將成為新的商業中心。