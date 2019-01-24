支援谷歌語音助理　D-Link推出全新WiFi漏水感測器

▲D-Link推出全新WiFi漏水感測器。（圖／友訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

友訊（2332）今天（24日）宣布，隨著智能家居的趨勢來臨，D-Link宣布推出支援Google Assistant語音控制的全新WiFi漏水感測器DCH-S161，內建電池，並整合mydlink雲服務的多項功能，將「智能家居」體驗升級。

全新WiFi漏水感測器DCH-S161，不僅支援Google Assistant語音控制，還為使用者帶來更便利的生活，內建感測裝置的DCH-S161，當出現特殊情況會主動即時透過LED燈或是警報器提示使用者須注意家中漏水狀況，並整合 mydlink 雲服務的多項功能。

為了讓用戶在外出時也能掌握家中的情況， DCH-S161能配合mydlink app應用程式使用，內建電池與WiFi連接功能，只要點擊感測器機身上的WPS按鈕，就能連接到家中的WiFi網路，透過mydlink app，就能隨時隨地查看設備的工作狀態，一旦發生漏水情況，用家也能及時透過手機獲得通知，避免情況進一步惡化。

透過整合Google Assistant的語音控制，用戶也可以用英文輕鬆的詢問Google「Hey Google, does the DCH-S161 detect a water leak」來了解家中漏水的狀況。

DCH-S161擁有迷你外型設計，純白色的外殼，內置雙天線支援 802.11 n/g 2.4GHz 頻段，在感測器背面提供一條 1.8m長的感測線，能彈性的提供不同家庭的需求，DCH-S161即將在台灣上市，建議售價為新台幣1,760元。