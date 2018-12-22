數位助理智商大比拼！Google Assistant準確率達88%奪冠

▲經測試，Google Home的Google Assistant能100%理解問題，而回答正確率也高達87.9%。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

語音助理可說是各科技大廠競逐之地，不過目前Google Assistant、亞馬遜Alexa、蘋果Siri及微軟Cortana這4大數位語音助理，究竟誰的答案能更加準確呢？據專門投資尖端技術的創投業者Loup Ventures的報告，準確度最高的Google Assistant答對率達88%。

Loup Ventures以各大科技廠的智慧音箱做測試，所測試的智慧音箱分別為Google Home、Amazon Echo、HomePod及Invoke。並分別詢問了其中的Google Assistant、Alexa、Siri及Cortana 800個問題，並以2向指標進行評分，非別是問題理解及正確回答。

測試結果顯示，這4款與音助理在問題理解方面都達到99%以上，而Google Assistant更能100%理解問題；而在回答問題方面，Google Assistant以87.9%奪冠，其他則依序為74.6％的Siri、72.5％的Alexa及63.4％的Cortana。

▼數位助理智商大比拼。（圖／截自Loup Ventures）

這800個問題主要涵蓋5大類別，分別是地點（如最近的咖啡店在哪裡？）、商務（能否幫我訂購衛生紙？）、導航（我如何搭公車到市區？）、資訊（今晚有誰參加比賽？）以及命令（提醒我今天下午2點打電話給史帝夫）。根據測試結果，Google Home在地點、商務、導航及資訊方面都是4大語音助理中表現最為優異的，而Siri則在命令方面奪得冠軍，這原因可能是，蘋果在電子郵件、日曆、提醒事項等應用程式都做了相當程度的整合。

另外值得一提的是，Google Home在商務方面獲得的評分較其它語音助理都高得多。雖然傳統觀點認為，在商務方面應是Alexa的表現較為優異，但Google Assistant卻能更加準確地回答產品訊息或與產品有關的更多問題。

舉例來說，當詢問語音助理「修指甲會花多少錢？」時，Alexa回答：「修指甲的最佳搜尋結果是Beurer Electric Manicure & Pedicure Kit。亞馬遜上的售價為59美元，想買嗎？」而Google Assistant卻能準確回答：「平均來說，基本美甲將花費20美元。然而，特殊類型的光療美甲或指甲油的價格則約為20美元至50美元不等，取決於各沙龍而定。」

整體而言，今年4大語音助理都有一定程度的提升，在去年的研究中，Google Assistant的準確度只有81%，Siri只有52%，Alexa為64%，Cortana則是56%，當中的Siri從去年的52%成長到今年的75%，還勝過Alexa的73%，得到年度最佳進步獎。