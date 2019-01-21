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書記官6000萬半價盜賣法拍屋　北檢偽造文書罪傳喚出庭

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▲▼台北地方法院民事執行室。法拍室。（圖／記者楊佩琪攝）

▲台北地方法院書記官駱俊勳，涉嫌盜賣法拍屋，北檢傳喚擴大偵辦中。（圖／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松、楊佩琪／台北報導

任職台北地方法院民事執行科書記官駱俊勳，被周刊踢爆涉嫌盜賣法拍屋，將市價6000萬，位在大安區精華地段房屋，以近半價賤賣。北院主動將全案移送台北地檢署，北檢以偽造文書等罪的被告身分傳喚駱俊勳，以及得標者到案說明，訊後請回。

根據週刊報導，駱俊勳為世新法律系畢業，任職台北地方法院民事執行處書記官，績效相當好，被稱為「績優股」，但現在，所謂的好績效可能都是造假來的，包括以併案方式，連不相干案件都合併一案，減少案件量，再結案。

此次盜賣案因開標時現場並無司法事務官主持，而是駱俊勳自己站上台，異常開標的狀況，導致現場亂哄哄，投標者甚至起了衝突，引來民事執行事務的李英豪庭長關注，全案曝光。

根據了解，被盜賣的法拍屋位在台北市大安區四維路上一88坪大房屋，鄰近科技大樓捷運站與大安國中，為精華地段。而此屋債權人為第一銀行，市價約6000多萬，債權金7500多萬，原定2017年6月第一拍，底價4800萬元，但後來停拍。

駱俊勳卻將此屋以3169萬，相當於半價，賣給一李姓投標者，而投標金，疑似由第一銀行百分之百以信用貸款方式支付。誇張的是，此案並未依法定程序對外公告，投標者何以能標下？北院發現不對勁後，將駱俊勳的電腦權限鎖住，並扣押標金。

台北地方法院除將駱俊勳移送台北地檢署外，也動員不少人力，全面清查駱俊勳任職6年來經手過的案件，檢方也不排除追查與投標者之間，是否有利益關係。不過駱俊勳表示，因為案件量太多，想趕快結案，並未涉及不法。

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