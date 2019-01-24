台東縣府正式接管台東森林公園　提升品質採收費管理制

▲有「台東市的肺」之稱的台東森林公園已正式由台東縣政府接管。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東森林公園占地約300公頃，園區範圍原屬行政院農業委員會林務局管理之國有保安林地，今年1月15日，首案5筆土地、約115公頃，正式獲得行政院核准無償撥用，台東縣政府已從代管朝向正式接管。

▲台東森林公園占地約300公頃，園區範圍原屬行政院農業委員會林務局管理之國有保安林地。



縣府從105年起遂向林務局提出申請撥用，歷經3年終於獲得核准撥用部分土地，未來擬將原有監工房規劃為（旅遊服務教育宣導中心），提升服務遊客機能，在多目標管理經營下，發揮最大之公益價值。

▲台東森林公園內擁有豐富的河口海濱溼地生態、廣大的草地與茂盛的森林，很適合親子踏青騎鐵馬，享受悠閒的午後時光。



基於管用合一原則，目前縣府代管台東森林公園之國有保安林地，其管理機關大部分仍登記為林務局，現依據國有財產法第38條規定，依撥用原因分案循序辦理撥用中。





台東森林公園遼闊的園區內擁有豐富的河口海濱溼地生態、廣大的草地與茂盛的森林，很適合親子踏青騎鐵馬，享受悠閒的午後時光，不但是縣民日常運動休閒好去處，近年來更成為觀光客必訪景點，縣府為讓民眾有個良好休閒運動環境，每年均耗資上千萬費用、40餘名人力，針對園區執行復育造林及既有設施維護管理等。



縣府為讓園區整體清潔及維護管理品質更上層樓，依據「台東縣森林公園管理自治條例」開始收費，全票30元、半票20元、大型車60元、小型車30元，身高120公分以下孩童及設籍台東、台東工作民眾憑證免費。