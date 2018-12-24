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機車格全面收費怨聲起　他曝4年前「有感改變」：不如一堆空位爽停

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▲▼台北市政府研擬機車格全面收費，直擊南陽街、青島東路機車格現場。（圖/記者陳明仁攝）

▲台北市機車格全面收費。（圖/記者陳明仁攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台北市已有9大商圈實施「機車格收費」，未來逐步推動至捷運站周遭，之後再擴展至主要幹道至小巷弄，落實使用者付費精神。對於此政策，許多網友持反面意見，不過也有人認為合情合理，同時也曝光4年前開始收費時，周遭環境早已有了明顯改變。

柯文哲上任後，積極地要提高汽機車停車格的周轉率，因此祭出使用者付費的政策，要提高自駕車的使用成本。有民眾不滿表示「當民眾提款機，缺錢就來開刀嘍？」、「沒連任壓力了啦」。但也有位大安區網友分享自身「有感經驗」表示，柯P開始收費之後，許多「萬年老車」就自動移出車格，「晚上停車格突然有空位冒出來了」。

原po認為，政策一出，其實本來就在騎機車的人受惠最多，平時繞了10多分鐘苦找車位，還不如有一堆空位可以輕鬆停，「重點是消滅那些常年占用車位又沒人騎的車。本來這些車都是合法丟在路邊，毫無辦法可言的廢棄車輛。」

另外，網友也說大部分會抗議的應該是新北到台北上班的通勤族，「對他們來講騎個機車過個橋就可以到台北市區上班非常方便，坐捷運還要轉來轉去多花錢，時間又浪費。」反而比較少聽到台北市民反對的聲音。

站在支持立場的網友也表示，「使用者付費天經地義」、「推停車月票就好了」、「每天都看一群人繞來繞去找車位，找不到就亂停，真的很麻煩」、「不找停車位停也是有罰單風險」、「不少人行道被拿去當機車停車格 這是過去錯誤政策。錯誤政策現在反而讓一些人覺得理所當然。」

▲▼台北市長柯文哲於海霸王接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲表示，「世界上的大城市還是沒有像台北市這麼多機車」，他也強調，機車管理和大眾公共運輸要「兩線並陳」，要讓公共交通更方便，「我們現在也學會了，政策不要一下子全面推廣，常常就踢到鐵板，所以我們會分區、分級處理。」

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關鍵字：柯文哲,台北市政府,機車,停車格,機車格,交通,收費

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