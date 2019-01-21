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新政策上路！Flickr刪照時間倒數　快把握時間備份

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▲▼ Flickr 取消1TB免費儲存空間。（圖／翻攝自Flickr官網）

▲ Flickr 取消1TB免費儲存空間。（圖／翻攝自Flickr官網）

科技中心／綜合報導

許多人愛用的雲端相簿服務Flickr在去年4月由專業的照片託管服務SmugMug收購後，該公司於去年11月宣布，Flickr將不再提供1TB的儲存空間，僅提供儲存1000 張相片，超過上限的舊照片將於今年 2 月 5 日起動刪除作業

綜合外電報導，從今年 1 月 8 日起，Flickr 上的免費空間限制，已從先前的 1TB 空間，變成 1000 張相片，而超過上限的舊照片將於今年 2 月 5 日起動刪除作業。用戶若想要有更多的儲存空間，就必須付費升級到升級到專業版（Flickr Pro），每月需支付5.99美元，或是可以選擇年度繳費。

若升級至專業版（Flickr Pro），將可獲得照片和視頻的無限存儲空間、無廣告介入，可以了解更多照片效果的相關數據，長達 10 分鐘（而不是 3 分鐘）的影像長度，還有更高級的客戶服務，以及包含 Adobe、Smugmug、Peak Design 等合作夥伴的折扣。

而據Flickr指出，在 2019 年 2 月 5 日之後，若是帳戶有超過1000張以上的照片或影片，將會從最舊的開始檔案開始刪除，2 月 5 日正值農曆春節期間，因此若是在Flickr上有超過限制數量的照片或影片，建議用戶提早將其下載下來備份，以免珍貴回憶消失。

但SmugMug 指出，在去年11月1日前選擇以創用CC（Creative Commons）分享的照片，將不在1000張的限制當中，因為這類照片是願意把版權分享給其他使用者。

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關鍵字：雲端相簿,Flickr,備份,免費,收費,刪除照片

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