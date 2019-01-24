楊秋興誤揭「義大國賠258億勝訴」：馬上假扣押陳菊財產！　韓國瑜回應了

▲韓國瑜今晨到高雄前鎮漁市場拜早年。（圖／記者宋德威攝）

記者陳俊宏／綜合報導

前高雄縣長楊秋興誤揭義大世界申請國賠258億案，獲最高行政法院判決勝訴，要高雄市長韓國瑜假扣押前市長陳菊財產。對此，韓今天（24日）清晨回應，希望未來高雄市是政府、企業界和人民三贏，像台北大巨蛋就是政府、企業和人民都輸的好例子，「過去市府和義聯集團官司有沒有其他路可以走，這比較重要。」

義聯集團對義大世界的第2期開發計劃投入300億，因建案超容積使用，遭到高雄市府收回使用執照，全案停擺成為廢墟，從2010年陳菊市長執政期間，雙方就在法院相互攻防，2013年法院判決高市府勝訴。2015年，義大被高市府撤銷開發區內的使用執照，不服再度提告，最高行政法院今年7月判市府敗訴。義大隨後針對卡關的開發案，向市府提出共258.77億元國賠。

▲▼韓國瑜逐一向攤商和民眾握手發紅包，希望大家「今年開始一定要賺大錢」。（圖／記者宋德威攝）

楊秋興23日深夜突在臉書說，最高行政法院判決該案由義大勝訴，「現在只是賠多少的問題，造成市府的損失相關決策人員是要負責任的。義大世界案前縣政府公務人員沒有任何人被起訴或懲處，這代表一切行政程序合法，前陳菊政府所做一切處置行為，自該當負完全責任。」他說，韓市長應立即假扣押陳菊、高市前工務局長吳宏謀、高市前秘書長楊明州等人財產。

但高雄地方法院表示，此案仍在審理中尚未宣判。總統府發言人張惇涵則指出，本案目前仍在司法程序中，不知楊秋興何時成為法院可以逕行宣判，也呼籲楊無需空穴來風，蓄意造謠。

▲▼楊秋興誤揭「義大國賠258億勝訴」，要韓國瑜假扣押陳菊財產。（圖／資料照／記者王亞志、李毓康攝）

韓國瑜今晨到高雄前鎮漁市場拜早年，被問到對此事看法，他指出，希望高雄市未來是一個很理想的模式，市政府、企業界和人民三贏，企業界希望賺錢，市政府希望服務和執行公權力，人民希望過好日子，「怎麼要能達三贏的狀態，是高雄市未來最高發展原則。」

韓國瑜說，在過去有一些官司、司法糾紛衝突，能不能重新理順這個關係，重新發展三贏的關係這非常重要；如果因企業家、市府之間發生衝突訴諸公堂，造成人民無法過更好日子，經濟沒更好發展，事實上政府、企業和人民都輸，「像台北大巨蛋就是一個很好的例子」。他提到，「過去市府和義聯集團官司有沒有其他路可以走，這比較重要，而且這非常重要。」