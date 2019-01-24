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社會 社會焦點 保障人權

他看到年輕正妹書局店員忍不住　環抱撲倒還抓捏胸部

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲顧客撲倒女店員被判刑。（圖／示意圖／CFP）

地方中心／台中報導

一名男子阿明（化名）2018年5月間騎車至書局，見到年輕貌美女店員堆在文件櫃前整理商品，竟趁附近無顧客之際，突然靠近她並強行環抱，進而將抓捏胸部，後來因女店員嚇到尖叫，他才罷手。台中地院日前依犯強制猥褻罪，將阿明判刑8月。

依判決書提到，阿明坦承有跌倒壓在女店員身上，右手觸碰胸部等節，但否認有強制猥褻，辯稱「右腳有舊傷，案發時逛書局因為走道狹小，想要快速通過，右腳舊疾復發疼痛軟腳，才會壓到店員，是不小心碰到身體」。

不過，法官勘驗店內監視器畫面，看見阿明在案發前2 分鐘行走姿勢正常無異樣，通過走道時，腳部亦無踢到旋轉鐵架，案發時他從身後強行環抱並將店員撲倒之行為，自屬強暴之方法，且按壓抓捏胸部，藉以刺激及滿足其性慾，強制猥褻甚明。

最後，法官審酌阿明因其身高、體型、力氣明顯優於女店員，竟強行環抱、按壓抓捏胸部，並將人撲倒在地，不知尊重他人身體及性自主權，又犯後否認犯行，藉辭膝蓋舊傷欲脫免罪責，未能坦白認錯尋求女店員原諒，且女店員當庭發抖、哭泣，因此量處阿明8月徒刑。

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關鍵字：書局,年輕正妹,撲倒,店員,猥褻

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