北漂輔選有內幕！黃暐瀚爆：韓國瑜要告訴柯文哲兩件事

▲台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜。（圖／記者季相儒、洪正達攝）

政治中心／綜合報導

台北市立委補選選情越來越熱烈，外界關注台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜的互動，尤其韓國瑜一直沒有幫當時同樣參選的丁守中站台，引起猜測是否為了要報答柯文哲的知遇之恩，而他也跨區輔選台北市議員候選人陳炳甫。資深媒體人黃暐瀚對此表示，韓國瑜這些行動，就直接向對柯文哲傳遞了兩個訊息。

黃暐瀚在政論節目《新聞深喉嚨》中分析，韓國瑜此次跨區輔選，就是向柯文哲透露出兩個訊息，第一，「我跟柯文哲關係很好，但這個好並不是所謂的黨員同志，不是你的政治利益也是我的政治利益！」

「第二個是，韓國瑜在意黨內同志的參選，因此，他特地北上助選，增加他的勝算，包括很快去台南替大哥站台等。」黃暐瀚說，這個情形就像2005年馬英九的情形，當時時任台北市長的馬英九也是媒體寵兒人氣王，因此所有的立委選舉都是拜託他站台，「韓國瑜雖然是高雄市長，不是黨主席，也不是總統參選人，但他已經有（當年馬英九）這個高度。」

柯文哲也有同樣這個狀況，也就是「北柯南韓」，兩人是目前最會被討論、具有影響力的政治人物。黃暐瀚表示，兩人交情不錯，但從1124至今，兩人卻始終沒有同台過，代表雙方都有自己的顧忌，從韓國瑜角度而言，他沒有想公開與柯文哲為敵，但也不要再把他視為當年那個站在柯文哲旁邊的北農總經理看待，現在的他已經是高雄市長，「已經是國民黨的政治明星。」