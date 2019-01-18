影／艷名遠播基隆鐵路街「崔姬」最後一間店　再逮泰妹賣淫

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記者郭世賢／基隆報導

假觀光真賣淫的泰國籍女子絡繹不絕，基隆警方第4度掃蕩鐵路街知名應召業者「崔姬」的店，再度查獲6名假觀光來台真賣淫的泰妹，訊後將張、吳2名「三七仔」依妨害風化罪嫌移送法辦。這是「崔姬」三家店的最後一間店，警方再度抄掉！

▲ 艷名遠播基隆鐵路街「崔姬」最後一間店，再逮泰妹賣淫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警局督察科靖紀小組會同轄區一分局偵查隊、南榮路派出所接連掃蕩「崔姬」的店，自2018年6月起累計掃蕩共3次，在店內破獲30多名持觀光證件來台賣淫的泰國女子後，已迫使外號「崔姬」50多歲媽媽桑關了2間店。2018年6月間向鐵路局承租3間房，接連引進假觀光的泰國女子來台賣淫。還打著每次20分鐘只要1000元的低價促銷，吸引不少嫖客上門嘗鮮，生意特好，嫖客趨之若鶩，也引起同行相忌。

基隆市警第一分局偵查隊、南榮路派出所與移民署基隆專勤隊，於17日下午3點40分，持搜索票第4度前往「鐵路街」之稱的龍安街搜索「崔姬」最後一間店，當場查獲6名賣淫的泰藉女子、2名嫖客、2名把風男子。

警方搜索時，在店外發現把風的吳姓、張姓「三七仔」；警方入內搜索時，逮2名泰籍女子正與尋芳客在「辦事」，另4名女子則等候尋芳客人上門；警方當場在店內查扣9000元，保險套11個，計時器2個，潤滑液2瓶。警訊後將分別將2名嫖客依違反社會秩序維護法裁處；吳、張「三七仔」則依妨害風化罪嫌移送法辦。