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唉！6件「看起來還好的小事」其實重傷地球　換新手機、放天燈都上榜

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▲▼中國拒絕輸入洋垃圾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲現下人們的生活、消費習慣，往往都會留下大量污染，造成環境重擔。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

安排小旅行、買最新發表的手機，盡情享受生活和新事物，都能帶給人們一剎那的滿足和快樂，但你知道這些看起來很日常、很一般的小事，累積起來卻會對地球和其他生物造成巨大危機嗎？國外網站《Bright Side》列出6件看起來無害（Harmless）的小事，以及它們會為我們生活環境帶來的威脅，鼓勵讀者重新思考，並盡量在生活中做出小小改變、落實環保理念！

1. 放天燈
這幾年在環保團體的呼籲下，人們開始反思「放天燈」帶給大自然的傷害，然而每年還是有許多國內外觀光客湧入觀光地區。放天燈可能帶來的危害包括，造成樹林著火或纏住鳥類導致死亡，墜落林間更成為污染自然的垃圾。今年年初，台北天母更有一起「火球天燈」差點釀成火災的意外，專家表示，天燈飛行的方向和降落的地點都難以預料，在人口密集的城市施放，一不小心更會引起火災。

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國外許多城市禁止民眾在危險區域施放天燈，台灣也有相關規定，但即使在「合適的場地」放天燈，這個「傳統」對自然的傷害依舊存在，值得民眾深思。

▲▼2017新北市平溪天燈節。（圖／記者徐政璿攝）

▲美麗的天燈背後，卻需要人們付出極大的代價。（圖／資料照／記者徐政璿攝）

2. 放氣球
和放天燈相似，西方許多國家也有在節日、慶祝活動中放氣球的傳統。繽紛又有造型的氣球，冉冉升空，看起來美麗動人，又不似天燈可能帶來火災危機，但卻一樣會對鳥類、其他動物造成很大傷害。氣球消失在人們的視線裡後，並不會飛到外太空，而是會在一定高度脹裂、落下，研究顯示它們落地處可以距離釋放處約12～31甚至300多公里。乳膠和橡膠碎片被鳥類、動物、海洋生物等吃進肚子裡後，就會導致牠們緩慢、痛苦的死去。

國外的非營利組織「Balloons Blow」就藉由官網和IG，PO出氣球丟棄在野外，或動物因此誤食、痛苦的照片，試圖喚起大眾對這件事的危機感。

▲▼氣球，污染，環境，BalloonsBlow，環保。（圖／截取自「BalloonsBlow」IG）

▲各地撿拾到的氣球碎片，以及無辜鳥類吃到的氣球垃圾，都讓人怵目驚心。（圖／截取自「BalloonsBlow」IG）

3. 以絨毛娃娃悼念事故
當發生有兒童喪生的不幸悲劇時，國外習慣到事故地點送上鮮花跟絨毛娃娃，表達哀悼跟支持。時間久後，鮮花還好處理，但絨毛娃娃就是問題了，雖然很多人會建議，把它們洗乾淨、送給孤兒院或貧困兒童，但大多數都還是被運往垃圾場。

4. 使用太多包裝
包裝可以確保產品運送時的安全，可是有些製造商和零售商很容易再添加一些設計、多彩外觀等，吸引顧客，但這些新增的包裝其實都沒有必要。即使一般人無法左右商家的決定，但卻可以先從自身做起！像是送禮時減少包材、不額外使用盒子，甚至避免包裝禮物，再者也可以購買減少包裝的產品，以行動支持這些具有環保觀念的商家。

5. 購買其實沒有必要的東西
你買的東西都是生活必需品嗎？人們經常受到行銷廣告的刺激，購買其實根本沒有必要甚至完全無用的東西。《Bright Side》舉例，像是前陣子紅遍全球的指尖陀螺，試想一下，當流行度逐漸消減，數以百萬計的指尖陀螺最後會出現在哪裡？此外，行動電源也在近幾年大量生產，當電池容量愈做愈大，人們就會淘汰舊款，最讓環保人士擔心的事，在汰舊換新的過程中，許多人可能不會特別回收，而是隨意丟棄，然而行動電源所含的重金屬或汞，要比普通垃圾還更加危害整個地球！

6. 入手最新3C手機
3C公司為了賺錢，每年都會推出所謂的「最新」手機，人們也總會為了跟流行或其他原因，固定更換。這麼一換，這個地球上多出的不只是舊款手機垃圾，還包括更多舊款手機的配件，其中佔比最多的就是，不能和新機型共用的「手機殼」！《Bright Side》提醒消費者，現在的新舊手機老實說並沒有太大的不同，建議大家不要再為了比拚流行，為地球製造更多垃圾了。

▲▼地震,手機。（圖／免費圖庫pxhere）

▲「換手機」這個消費行為，連帶的還會替換掉許多配件和裝飾。（圖／免費圖庫pxhere）

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關鍵字：天燈,氣球,絨毛娃娃,包裝,浪費,污染,3C手機

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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