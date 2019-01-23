輻射冷卻發威！中部以北續探10℃　周六強冷氣團再襲「最冷時段出爐」

▲強烈大陸冷氣團雖減弱，但晚間至周四清晨輻射冷卻效應影響，中部以北低溫仍探10度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團白天雖稍減弱，但氣象局提醒，今晚至周四清晨受到輻射冷卻效應影響，中部以北低溫仍可能出現11度左右低溫，其中沿海及近山區空曠地區有機會下探10度。周四白天起氣溫回升，到周五天氣大致穩定，但周六又會有另一波強烈大陸冷氣團來襲，屆時中部以北、宜蘭低溫又降至11度，周日、下周一清晨會最冷。

▲受到強烈大陸冷氣團影響，淡水出現9.2度低溫，創今年入冬最低溫紀錄。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員劉沛滕表示，今天清晨淡水低溫9.2度，創下入冬以來最低溫紀錄，白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，但晚間至周四清晨仍會有輻射冷卻效應，中部以北低溫11度，沿海及近山區平地會更低，有接近10度左右低溫。南部低溫則約14度、宜蘭15度、花東16度。

周四白天起氣溫回升，北部高溫可來到22度，中南部25、26度，但須特別留意日夜溫差大。下一波強烈大陸冷氣團將在周六來襲，一路影響到下周一清晨，最冷的時段落在周日清晨，中部以北、宜蘭低溫11度，南部花蓮13度，台東14度。

至於下雨情況，由於下一波冷氣團帶來水氣沒有很多，因此僅北部、東半部局部地區會降雨，雨區不大。下周一白天起，冷氣團減弱，氣溫又會逐漸回升，到下周三前各地天氣穩定，僅東半部有零星降雨。