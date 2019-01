快訊／佛州銀行遭槍擊「至少5死」　21歲槍手自行報案投降

記者錢玉紘/綜合報導

美國佛羅里達州賽百靈(Sebring)的一間太陽信託銀行(SunTrust Bank)發生槍擊案,21歲的槍手薩維(Zephen Xaver)闖入銀行內開火,之後將自己關在裡面,隨後向警方投降。據了解,這起槍擊案已經造成至少5人死亡,警方還在調查事發原因。

綜合外媒報導,賽百靈警方表示,這起事件發生在當地時間22日下午12點半,嫌犯薩維主動聯絡當局,表示自己剛剛在一間銀行內開槍,大批警力立即前往這家銀行。警方到場時,薩維將自己關在建築物內,警方派出談判員與其溝通,說服離開銀行,但一開始並未成功,也立即派出特種部隊進入銀行內。

後來薩維自行向特種部隊投降,被銬上手銬帶離現場。高地郡(Highland County )官方則表示,這起事件原先可能是銀行搶案。當局之後安排銀行內的工作人員及其家屬住進附近的旅館,等候調查。

薩維的臉書隨後遭網友起底,他是白人男性,也是賽百靈當地的居民。



警方在聲明中表示槍擊是針對銀行而來,附近區域沒有其他的危險。在當局與槍手對峙當下,附近街道封鎖,鄰近的一間小學也暫時關閉。太陽信託銀行發言人表示,正在與警方密切配合調查,並且會負責照顧所有被影響到的人。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示,在槍擊發生後與當地警長通過電話,他也出席了之後的記者會,並在推特上表示,「請繼續為受害者及他們的家屬禱告」。

