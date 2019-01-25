妥協換57億圍牆...川普提案在參院「表決失敗」！政府繼續關門

▲川普提出的妥協方案未通過，美國政府繼續關門。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國聯邦政府部分部門關門進入第34天，總統川普為化解困局，日前提出以延長夢想家計畫（DACA）等條件，換取邊界圍牆預算通過，這項協議在當地時間24日送國會參議院表決，但是未達門檻所需的60票，也就是說妥協方案未通過，政府仍會持續關門。

共和黨和民主當都提了各自版本的妥協計畫，盼能夠重啟聯邦政府，不過最後兩方提的方案都沒達到60票的門檻，共和黨版獲得50票支持，民主黨版則是52票，其ˋ中有6名共和黨議員對民主黨版本的提案投下支持票。兩邊最大的爭議還是在於57億美元的邊界圍牆預算通過與否，所以此次同票未能通過也是意料之中的事。

CNN報導，部分參與投票的參議員表示，目前他們試著找出新的方法核定出新的協議，內容可能會是制定短期支出法案，以重啟政府，再加上邊境安全的協議草案。目前細節還在協商中，但有參議員透露，方向大致就是對川普施壓，讓總統暫時重啟政府，同時也督促民主黨籍議長裴洛西對邊境安全做出更多承諾。

川普先前發表的演說中，提出妥協，方案包括延長「延緩遣返無證入境兒童」（DACA）計畫，讓透過此計畫進入美國的「夢想家」可以再多3年保護，另位也會延長保護「暫時保護狀態」（Temporary Protected Status，TPS）移民，換取圍牆預算。

為了57億美元的美墨邊界圍牆預算，川普與民主黨人僵持不下，連續一周來與裴洛西隔空放火，互不相讓，由於預算卡關，導致美國政府部分部門停擺，已經進入第34天，是美國有史以來最長的紀錄，且持續刷新中。川普昨日也宣布，將會延期一年一度的國情咨文，等到政府重啟後再發表。



