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格陵蘭融冰比10年前快4倍　自由女神像將滅頂！

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▲2018年6月所拍的一張照片，顯示一座巨大冰山在格陵蘭西部海面漂浮著。（圖／達志影像／美聯社）

2018年6月所拍的一張照片，顯示一座巨大冰山在格陵蘭西部海面漂浮著。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

氣候暖化是人類目前的迫切危機。科學家警告說，格陵蘭目前冰川、冰層的融化速度，比10年前快了約4倍，導致海平面上升更快。若情形持續惡化，未來像紐約等沿海城市將被淹沒。

美國國家科學院」(National Academy of Sciences)周二(22日)發表最新研究報告指出，格陵蘭島2013年時的融冰速度，比10年前2003年時大幅增加4倍，導致海平面更快上升。

來自衛星的資料顯示，2002年至2016年間，格陵蘭每年消失約2800億噸的冰，相當於每年海平面上升0.03 英吋(約0.07公分)。

發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)的論文指出，研究員觀察海平面上升時，普遍將注意力集中在格陵蘭島的東南和西北地區，但事實上該島西南部才是冰川與冰層流失最嚴重的區塊，目前幾乎已經沒有大型冰川存在。

論文的領銜作者、俄亥俄州立大學教授貝維斯(Michael Bevis)警告，人類目前唯一能做的，就是立即盡全力挽救全球暖化。一旦情況惡化到臨界點，後果將不堪設想，屆時中國上海、美國紐約、邁阿密、孟加拉、太平洋島國等沿海地區均將面臨「滅頂」危機。

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關鍵字：冰山,格陵蘭,自由女神像,全球暖化

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