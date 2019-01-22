格陵蘭島冰層融化速度快4倍！海平面每年上升0.8cm　紐約、邁阿密將被淹沒

▲格陵蘭島冰山。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

因為氣候變化使得地球持續變暖，造成全球暖化加劇，就連冰川、冰層的融化速度也跟著增快，一項最新的研究中指出，相較於2003年，世界第一大島「格陵蘭島」冰層融化的速度在2018年時增快了4倍，大量的冰流失很有可能會讓海平面更快的上升，極有可能影響甚至是淹沒包括紐約和邁阿密在內的美國沿海城市。

根據外媒報導，俄亥俄州立大學的教授貝維斯（Michael Bevis）在一項最新的研究報告中稱，先前從來未被視為嚴重威脅的西南格陵島，很有可能成為未來世界海平面上升的「主要貢獻者」；一般來說關注全球海平面上升的研究人員主要都將注意力，集中放在格陵蘭島的東南和溪北地區，該區的大冰川將冰山大小的冰塊流入大西洋，而這些大冰塊在海上漂浮，最終融化。

不過現在研究人員發現，從2003年初到2013中期，格陵蘭島最大的冰流失地區其實是島的西南地區，不過最奇怪的是這個地區沒有大型的冰川，這代表著另一個嚴重的問題，那就是有越來越多大量冰塊將會以「融水」的方式離開，就像流入大海的河流。

貝維斯說，這樣的現象會對包含紐約、邁阿密在內的美國沿海城市，以及容易受海平面上升影響的島嶼國家，造成「嚴重影響」，這些地區很有可能都會被海水淹沒，現在唯一能做的就是適應和緩解已經加劇的全球暖化。

報導中指出，從2002年以來，氣候科學家和冰川學家一直以來都在監測格陵蘭的冰層，甚至是利用2顆衛星，來測量該島的冰川流失量；衛星數據顯示，在2002年到2016年期間，格陵蘭島每年損失越280億噸冰，相當於每年海平面會上升0.03英吋（約0.8公分）。

貝維斯教授團隊則是使用，航運公司分散在格陵蘭島海岸周圍的GPS站點數據，來識別冰塊的變化，他們驚訝的發現，一直到2012年，格陵蘭島冰流失的速度幾乎是2003年的4倍之快，而這個現象主要集中在島的西南部，該區早前並未被關注到有迅速流失冰的狀況。

貝維斯還說，北大西洋震盪的自然天氣現象，帶給格陵蘭島更灣暖的空氣，以及更清澈的天空和更多的太陽輻射，這些現象建立在人為氣候變化的基礎，引起「前所未有」的「融化和徑流」；全球大氣升溫加劇了夏季冰層的融化，特別是在格陵蘭島的西南區域。