靜謐秀麗的山水景緻　尖山埤江南渡假村

文／時尚家居、時尚漫旅

資料提供 | 尖山埤江南渡假村 整理撰文 | 楊奈奈

嘉南平原風景著名全台，各具特色的旅遊景點星羅棋布其中。「 尖山埤江南渡假村」位在尖山埤水庫內，靜謐秀麗的山水景緻，素有小江南之稱。每到清晨，水上霧氣飄緲，有如水上宮殿造型的畫舫遊船行駛其間更是增添幾分江南的詩情畫意。

神仙眷戀的尖山埤

由台糖公司經營的「 尖山埤江南渡假村」位於臺南市柳營區，因風景優美、腹地廣闊，加上渡假村提供的各項貼心服務，被稱作為「最幸福的百甲山水」。園內提供三種不同型態的住宿設施：醉月小樓、江南會館及豪華木屋，並以「江南會館」為主體建築，除設有70間不同房型的舒適客房外，還提供可容納300人的大型宴會廳、桂華園中餐廳、盧卡西餐廳、星光酒吧、娛樂室、健身房及湖畔SPA游泳池等設施，不但適合闔家出遊，更滿足各類型的會議旅遊、尾牙春酒及喜慶宴會的團體需要。

位於湖畔的「醉月小樓」為國內罕見「真正蓋在湖面上」的蜜月渡假Villa，房間數僅有6間，大片落地窗及獨具美感的空間設計，讓人可以悠閒的坐臥在舒適的沙發上欣賞湖面景緻及早晨的雲霧繚繞與黃昏的落日晚霞，讓人不禁流連忘返。「豪華木屋區」擁有26間渡假木屋，以國外進口原木構成，一開門就能呼吸到大量的芬多精，木屋周圍花木扶疏充滿綠意，彷彿置身山林，是親近大自然、休閒渡假的最佳選擇。

走入江南畫境中

台糖尖山埤江南渡假村由知名設計師李祖原先生規劃興建，自97年起連續榮獲交通部觀光局督導考核評鑑「特優等風景遊樂區」殊榮。園內綠樹成蔭、空氣清新、湖光粼粼，相映成趣，晨昏景緻氳氤朦朧，隅行幽靜林間步道，宛如置身江南山水詩畫中。

在這裡可以搭乘「江南畫舫」遊湖，一面聆聽古往今來歷史典故，一面徐徐欣賞湖岸垂柳倒映成雙的美景，亦可安排露營烤肉、漫步享受森林浴並品嚐風味獨特的在地美食。渡假村內設有漆彈、遊園小火車、湖上腳踏船、獨木舟體驗、高空滑索及游泳SPA等多樣休閒設施，讓每位來渡假的大、小朋友都能玩得盡興，抱著滿滿的美好回憶返家。

人與生物共生共榮的自然祕境

尖山埤江南渡假村擁有豐富的淺山生態資源，是人與生物共生共榮的自然祕境，也是園區內獨角仙、貓頭鷹、大赤鼯鼠、綠頭鴨、各種鳥類及蛙類等生物棲息的家。為提倡友善環境的精神，特別成立「尖山埤環境學習中心」並通過環保署環境教育設施場所認證。環境學習中心特別設計多項糖業文化體驗學習活動及生態主題課程，讓學員們透過課程可以認識到尖山埤的糖業文化與豐富生態，進而培養人們對待環境的友善態度，使得地球的環境更加美好。

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