門後有聲音！他開門見「蒼白黑瞳咒怨娃」　近萬網嚇瘋：確定是姪女？

▲孩子~不要這樣嚇人啦！！（圖／網友黃柏智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子們天真無邪，但是一個舉動一不小心就可能讓大人嚇到閃尿。一位網友在臉書發文表示「差點被小姪女嚇死」，原來他意外拍到門縫中姪女蒼白的小臉，乍看之下超像電影《咒怨》中的「俊雄」。怨念超深的表情也吸引近萬名網友按讚，表示「真的嚇到褲底一包」。

原po日前在臉書「爆廢公社」中貼出一張驚悚照片表示，「親愛的小姪女阿，咒怨也不是這麼演的阿...」。只見圖中的門開了一個小縫，放大一看才發現有張哀怨的小臉盯著鏡頭，加上昏暗的燈光讓女童看起來失去了眼白，嘴角還微微下垂，驚嚇度破表。

▲你在看我嗎？（圖／網友黃柏智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原po表示，當時他和媽媽在客廳，疑似聽到狗狗的叫聲，媽媽就開門看一下，發現原來是6個月大的小姪女睡醒後到處亂爬，沒想到竟演變成這樣驚悚的場景。不過他也透露，其實姪女本人是可愛的，並非像這張照片一樣嚇人。

▲ 有網友貼心幫調亮度 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友見到這番景象，紛紛嚇歪表示，「確定是你姪女嗎」、「真的有恐怖到」、「她跟你說……你小姪女睡著正甜的呢…」、「小姪女表示：我有演員夢啊」、「臉也太蒼白了」、「然後小姪女就從背後走出來」、「這個不小心看到會血壓很高」。

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▼ 「咒怨娃」本尊超白嫩可愛 。（圖／網友黃柏智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）