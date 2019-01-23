爆小港機場「檢疫官放水」！旅客藏香腸入境…海關看X光眼尖救援

▲高雄小港機場。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情爆發後，全台都進入戒備狀態，除了加強檢查外，也對違規民眾開罰。但有網友爆料稱，高雄小港機場的防檢局長官竟因擔心被訴願，派遣多名人員協助違規攜帶的民眾登記，更有海關X光人員直接請旅客填申報單，避免對方受罰，引起網友熱烈討論。

「上次一名被罰來訴願 ，防檢長官嚇死了」一名自稱在小港機場上班、專門抓檢疫物品的網友以「恭賀小港機場完成百分百防疫目標」為題在PTT發文說，近期小港機場出現許多「穿橘背心」的人員，這些人是防檢局機場長官為協助有帶違規動植物產品的旅客，避開海關紅綠線而派出。

▲目前已有多起違規攜帶肉品遭開罰的案例。（示意圖／記者宋德威翻攝）



原PO表示，正常流程只要旅客攜帶動植物產品，便會先被海關人員註記，並經免申報之綠線通關後到達檢疫櫃臺檢查，如真有攜帶違規物品，將會依據法規中的來源地區處以不同的罰鍰；但日前一名旅客卻因被罰後訴願，導致「防檢長官嚇死了」，還逼問下屬是誰的罰單隨後採取「橘背心人員」的方式，避開海關紅綠線，減少開罰及訴願。

23日一名搭乘AE996杭州旅客也因攜帶動植物產品，經過綠線通關後被帶至檢疫櫃臺；原PO指出，有一名年老的「男檢疫官」只請對方將攜帶的牛肉產品丟棄便可過關，好在一旁的海關X光人員出聲制止，發現包內有數隻豬肉香腸，這才避免了違規事件發生。

▲X光人員出聲制止，這才免於違規肉品入境。（示意圖／記者宋德威翻攝）



原PO指出，當下一名年輕女檢疫官從辦公室走出，打算向旅客開罰，對方卻說是該名男檢疫官叫他去海關申報櫃臺填寫申報單，因此不用受罰，讓海關的X光人員、女檢疫官等人非常不滿，卻又束手無策；原PO也說，「根據觀察 ，該名檢疫官在這2年應該是沒開超過5張罰單或是沒開過罰單」，認為這名檢疫官蓄意放行旅客違規行為，就怕長官不開心。

據悉，只要旅客對攜帶動植物或肉品有疑慮，在未被查緝前主動放棄至棄置箱，將不會開罰；但入境旅客沒有主動將違規肉品丟棄置箱，經過X光機掃描，海關及檢疫人員會再勸導1次，倘若部當下自首，防疫犬上前查緝確定後，將會依規定開罰。