豬瘟假消息恐使社會動盪　刑事局成立「假訊息查處小組」



▲警政署指示刑事局成立臨時編組的「假訊息查處小組」，針對假豬瘟疫情進行查緝。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

在2018年的九合一大選時，網路上出現假消息，當時刑事局就成立「假訊息查處中心」，近期非洲豬瘟的消息也在臉書、LINE群組瘋傳，警政署又指示刑事局成立臨時編組的查處小組針對類似的假訊息進行溯源，目前已查獲3件，將持續追查。

2018年的九合一選舉因許多「意圖使人不當選」的假訊息在網路上流傳，當時民進黨從上至下就直言假消息太多，要求相關單位進行追查，內政部警政署當時就曾指示刑事警察局臨時成立「查緝假消息專責中心」，針對選舉假消息進行偵辦，共移送146件182人，以維護選舉公平。

近幾週陸港澳頻頻傳出非洲豬瘟的疫情，網路上又出現許多「病死豬」相關訊息，直指這些病死豬都是大陸飄過來的，由於豬瘟若在台灣本島爆發，很可能會讓養豬業全面崩盤。

相關單位擔心假消息會成真疫情，警政署遂要求刑事局重啟「假訊息查處小組」，目前已經查獲3起，其中包含「張貼花蓮死豬照片，並稱台灣防疫首傳破洞，花蓮縣爆發疑似豬隻，感染來自中國傳染非洲豬瘟...」、「指稱金門發現的海漂死豬是政府自導自演」、「桃園已經有豬瘟了，敬告朋友們不要去買豬肉吃...」，防止社會動盪。

刑事局指出，「假訊息查處小組」除了徵調現有科技偵查之辦案高手培訓外，亦將立即採購科技偵查之軟、硬體設備，以強化偵查能量，全力迅速查處不實消息。

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