中南部、東部讀者持車票免費逛台北書展　前150名送早餐

▲文化部、台北書展基金會日前舉辦記者會，宣告今年書展有哪些重要活動。（圖／書展基金會提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年台北國際書展聚焦全民，除了18歲以下免費入場，也熱情邀請中南部及東部讀者跨境共享閱讀，展覽期間持觀展當日高鐵、台鐵桃園以南或宜花東票根或乘車證明者，且車票目的地為大台北地區，即可免費參觀書展一次；此外，每天前150名早鳥讀者，憑書展實體票券可免費獲得一份驚喜早餐，當日累積消費滿888元，則是可憑發票兌換咖啡一杯。

不只送門票、請吃早餐喝咖啡，主辦單位也提前揭露今年重點主題館與特展，包括德國主題國館、首創幻境漫遊_CCC創作集數位體驗展、年度最好的書與最美的書並列的書展大賞館、驚喜連連的數位主題館，以及插畫界台灣之光台灣波隆那30主題館以及優良讀物館等。

另有台灣文學館策畫星光熠熠表揚文學星空的台灣文學獎特展、年輕活力意十足的青年創意館，以及為緬懷華文經典大師金庸而設置「金庸茶館：武俠不滅」特展。

其中，「台灣波隆那30主題館」將在三館童書館展出，呈現台灣插畫家進軍波隆那插畫展1989～2018共30年的精華優秀作品外，更同步邀請13位台灣頂級插畫家在沙龍區舉辦12場創作分享活動，與國內插畫、繪本創作者及讀者，進一步深度交流。

而向來一位難求的台北國際書展4大論壇持續引領趨勢，包括出版力論壇、法蘭克福出版人才培訓課程、國際出版論壇、童書論壇等，展期預定舉辦超過500場閱讀活動。