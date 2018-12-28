偏鄉孩子圓閱讀夢！　玉山銀行打造花蓮第6所玉山圖書館

▲在玉山合唱團優美的歌聲及國小學童溫馨的弦樂表演中，花蓮光復大進國小玉山圖書館正式啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

播下孩童閱讀希望種子！全國第137座花蓮縣第6座玉山圖書館，27日在玉山合唱團優美的歌聲及國小學童溫馨的弦樂表演中舉行光復大進國小玉山圖書館啟用儀式，玉山銀行及玉山志工基金會長期推動「玉山黃金種子計畫」，幫助偏遠地區或資源缺乏的國小改善閱讀環境，讓更多的孩童享受閱讀。

▲玉山銀行執行長林俊佑（左）拜會花蓮縣長徐榛蔚。

縣長徐榛蔚表示，感謝玉山銀行在花蓮縣成立第6座玉山圖書館，造福花蓮偏鄉學童，花蓮縣長期推動「晨讀十分鐘」計畫，培養學童興趣與習慣，孩子是我們的希望，我們的未來，從小養成良好的晨讀習慣，除了增進文本分析的能力，也讓大家一起了解最新的教育訊息，經由孩童將書籍內容回家分享給家長，讓親子、師生沉浸在閱讀教育的氛圍，才能提升未來競爭力。

▲光復大進國小玉山圖書館內部設施。

大進國小郭瑛忠校長表示，擁有全新的圖書館是大進師生的夢想，在一步一腳印努力逐夢的過程，感謝玉山世界卡貴賓幫助大進國小師生圓夢，我們會更珍惜、善用玉山圖書館，繼續深耕閱讀教育，引導孩子們創造向更寬廣的未來。

玉山銀行表示，玉山黃金種子計畫的目標是提供優質的圖書館環境，讓孩子親近閱讀，除了提供硬體設施，每五年也會進行硬體設施的修繕，同時也提供1,000本全新書籍充實圖書館，每2年更提供500本新書繼續充實圖書館藏書量，每年也會提供2萬元用在圖書館的設備及推動閱讀教育來使用，擁有全新的圖書館是大進師生的「夢想」，我們也一步一腳印努力的「逐夢」，最後終於在黃金種子計畫贊助下「圓夢」。

玉山黃金種子計畫已在全台打造137所玉山圖書館，捐贈超過28萬本書籍，超過6萬名學童受惠，並結合企業與社區資源，讓圖書館成為學校培養閱讀素養與美學教育的平台。