大掃除清書櫃舊換金　2大絕招幫二手書快速賣出去

▲年終大掃除，TAAZE讀冊生活分享賣二手書的撇步，讓書的賣相好、快速賣出去。（圖／翻攝自TAAZE讀冊生活網站）

記者洪菱鞠／台北報導

年終大掃除斷捨離，不再看的書清出來可以舊換金，TAAZE讀冊生活統計，2018年二手書賣家共上架135萬本舊書販售，其中有120萬本賣出，而一年中超過千位賣家收入破萬元。至於如何能讓舊書賣的好？網站特別歸納出兩大絕招。

對於看過一、兩次就不再翻閱的書本，有的人會直接拿到網路上賣，但不是每一本二手書都能上架，TAAZE讀冊生活表示，將心比心關愛二手書下一位讀者是基本原則，有些NG書是無法代售的，像是有水漬、破損或膠貼等書況不佳，或是上架備註不實，不論哪一種筆的劃線眉批，二手書若無註明，下一位讀者會很困擾；此外，缺少附件無法使用的書籍，例如聽力語言書隨書附的光碟、說明書沒有一起賣的話，下一個讀者就無法學習，或是練習題習作已經做完、附給小朋友的玩具或貼紙沒了，這些缺了重要附件的書籍，就不適合銷售。

另外，想讓二手書快速賣出去的話，有兩大撇步要記住，分別是「賣相」與「定價」。TAAZE讀冊生活指出，二手書況良好，銷售機會增加30%，因此賣家想讓銷售成果好，書籍寄出前要檢查書況，並稍加清潔、灰塵擦掉，才能增加賣出機會，網站也會為賣家代售的二手書拍影片，讓買家了解書況；在標價方面，賣家自行為二手書定價，若定到7折，其實與新書79折或75折價相差不了多少，假使經過一段時期沒賣出去，可參考網站平均5折的成交價，適時降價，才能賣得快。

TAAZE讀冊生活即日起推出「書櫃大掃除舊換金」活動，賣二手書還可享多重好康，包括賣就抽小米掃地機器人、選萊爾富寄書，運費只要25元、分享賣書心得就抽暢銷書，而站上除了可賣繁體、簡體、原文書等二手書，日文MOOK也能拿來賣，現已有超過600位日文MOOK賣家，有90%書況為良好等級，其中有1/3是全新或近全新，有些甚至新到封膠膜都沒拆過，這些名為二手，卻是全新或近全新的MOOK。