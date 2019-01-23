鄭麗君推去蔣化遭摑掌　蔣友柏認「中正紀念堂是錯的、不光榮」

▲中正紀念堂。（圖／記者何雨忠攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席活動，遭藝人鄭惠中以不滿文化部推「去蔣化」為由打了一巴掌，事後雖然道歉，但仍強調不該拆除中正紀念堂，「這是不對的事。」不過，蔣中正的曾孫蔣友柏2008年接受英媒《BBC》訪問時就說，「中正紀念堂是錯的、不是一件光榮的事」。

蔣友柏受訪時對於建設中正紀念堂有不同的看法，他提到身為蔣家後代，要如何看待那尊銅像，而他自己覺得那尊銅像的存在是錯的，甚至還說，「任何國家領袖在他過世後馬上就樹立銅像蓋紀念館，這真的並不是什麼光榮的事」。

蔣友柏也說，要樹立銅像、蓋紀念堂，也要等到他死後100年、或50年再蓋，而在這段時間之後，如果人民真的想替你立銅像、蓋紀念館，這才代表你是真正的偉大。

▲中正紀念堂。（圖／記者何雨忠攝）

鄭麗君22日出席華視春節餐會，不料席間突遭資深藝人鄭惠中甩了一巴掌，讓現場所有人錯愕不已，事後鄭惠中受訪時坦言，不滿鄭麗君「去蔣化」廢除中正紀念堂，「賞她一巴掌剛好而已」。

▲文化部長鄭麗君出席活動遭藝人鄭惠中（右）摑掌。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

摑掌事件延燒一天後，鄭惠中23日到文化部向鄭麗君道歉，但鄭麗君因為另有行程，另由其他同仁出面受訪，她表示：「我今天是真心來跟部長道歉，我昨天太衝動，昨天是不好的示範！」但她也強調「我道歉不代表部長做的事是對的」，更希望媒體能替她轉達「拆中正紀念堂是不對的事」。鄭麗君將於今天下午3點30分於文化部開記者會，對摑掌事件做說明。

▲蔣友柏。(資料照／記者黃子瑋攝)