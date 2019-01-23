鄭麗君被打「官逼民反」？　顏擇雅：郝龍斌比甩耳光更值得憂慮

▲國民黨副主席郝龍斌。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

國民黨副主席郝龍斌談文化部長鄭麗君遭摑一事稱「官逼民反」，引發爭議。對此，作家顏擇雅認為，甩耳光雖然值得台灣憂慮，但這不是為了巴掌本身，而是郝龍斌的身分竟然發言為暴力行為開脫，「這就真的非常值得憂慮了」。

針對鄭麗君遭打，郝龍斌22日晚間表示，這是因為官逼民反。民進黨齊聲譴責暴力，但一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，不是另一種「不見血的血滴子」？更是思想上的暴力霸凌，「上周，民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓他，為什麼？因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。」

顏擇雅指出，這幾年常聽聞到政治性的暴力事件，但這次是發生在正式場合，且是有長時間預謀，而出手者也看不出有組織連結。「這種流氓行為，或說恐怖手段，如果常民化，常態化，會讓我們從此畏懼政治表態，阻礙社會對話，造成民主自由大倒退。」

顏擇雅表示，大家可以說那位資深女星社會邊緣人士，但郝龍斌身為在野黨副主席、前行政院長之子，本身曾任環保署長與兩屆台北市長，竟然發言為暴力行為開脫，這更值得憂慮。

儘管罵聲不斷，郝龍斌23日再度發臉書表示，民進黨應為執政暴力道歉。回顧過去，執政黨昨天斥責暴力的人，幾年前也正是大聲提倡「官逼民反」、「鼓勵暴力」的一群人；而這幾年更是身體力行的將「執政暴力」發揮到淋漓盡致。