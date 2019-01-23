何志偉拿出AIT文件證明放棄美國籍：我沒辦法選擇在哪出生

記者陶本和／台北報導

由於競爭對手陳思宇父親、市議員陳建銘近日質疑何志偉的美國籍，民進黨立委補選候選人何志偉23日出席民進黨中常會，拿出美國籍拋棄書等文件，証明自己已放棄美國籍。

陳建銘21日在臉書發文，內容附上一張選舉公報照片，雖然沒有直接出現候選人名字，但暗指美國出生的何志偉，貼文寫著，「有人常要馬英九、李慶安...有沒有美國籍，一定要說清楚講明白！其實有外國籍根本不是問題，重要的是你不要當公職人員！還有監督不能雙重標準才能服眾...」

對此，何志偉辦公室第一時間澄清，何志偉在美國出生，但早在他回國當兵前就已經放棄美國國籍，同時也強調，雙重國籍者不能擔任公職，何志偉擔任過兩屆台北市議員，所以不會有任何問題。

除了雙重國籍問題，何志偉也曾被網友質疑沒當兵，何志偉則在節目上秀出「當兵照」，笑稱他不但有當兵，還是在離島馬祖南竿當兵，還分享當時家人對他的第一句話是「恭喜呦」。

何志偉23日出席民進黨中常會，會後記者會上表示，自己沒有辦法選擇在哪裡出生，但可以選擇善良跟努力，盡心盡力的效忠國家，並且拿出一份AIT的牛皮紙袋，他自己從來沒有想過會拿出來。

何志偉說，10多年前回到台灣，去了馬祖當兵，回來台灣後，還不會講台語，但還好阿嬤講台語，「我很抱歉，但我把阿嬤的語言學回來了」。

何志偉拿出AIT的文件，是他放棄美國國籍的文件，強調國籍不應該是選舉的主軸，主軸應該是真正為人民想，以過去的政績，還有未來當成主軸才對。

▲民進黨中常會，何志偉秀放棄美國國籍證件。（圖／記者屠惠剛攝）

