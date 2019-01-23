北市監理所首創科技神眼曝光！　驗車內視鏡專揪「借屍還魂車」

▲台北市區監理所啟用工業內視鏡驗車，透過儀器深入視線死角，揪出變造車輛。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

贓車運用事故車或泡水車的引擎號碼「借屍還魂」上路案例層出不窮，過去監理所的驗車人員只能用肉眼判別可疑車輛，除辨識不易外，也可能發生糾紛。台北市區監理所率先啟用科技神眼「工業內視鏡」，透過儀器深入車身硬體結構，準確放大死角接縫查驗，啟用近2年，共查獲23輛疑似頂拼、變造車輛，後續並移送檢警偵辦，將不肖業者繩之以法。

不少不肖業者會利用焊接方式移植事故車或泡水車的引擎編號，讓贓車借屍還魂上路，或拆下贓車零件，拼裝在舊車上。台北市區監理所所長袁國治指出，過去只能透過驗車人員用肉眼及經驗去判斷車輛引擎編號字體或位置有沒有異狀，或者觀察是否有不當切痕來判別可疑車輛，辨識不易。

▲有不肖業者會把事故車的引擎編號移植到贓車上，但頂拼、變造車輛行駛道路上，恐有安全疑慮。（圖／記者賴文萱攝）

隨著科技進步，頂拼、變造車輛技術也跟著提升，許多變造車輛的接縫位置位於視線死角，針對細緻的變造，檢驗員已難以用肉眼來識別。因此台北市區監理所率先啟用「內視鏡輔助設備」，透過設備深入車身硬體結構內部，可針對視線死角的接縫鈑件進行查驗，並準確地放大鈑件影像，精準地掌握可疑車輛。

▲▼驗車人員透過工業內視鏡，可深入視線死角，查驗是否有可疑切割、焊接痕跡。（圖／記者賴文萱攝）

袁國治說，由於驗車作業輛大，因此當驗車員發現有可疑跡象時，才會出動內視鏡做確認，並留存照片減少爭議。過去近2年內，北市監理所在242輛可疑車輛中，共查獲23輛疑似頂拼、變造車輛，除了均移送檢警機關後續偵辦，讓不肖業者繩之以法外，也防止了讓該些變造車輛再度行駛道路上，可能危害行車安全的狀況。

目前北市所（含士林站及基隆站）都已採用這套檢驗設備，未來將逐步推廣至金門、連江監理站，以及北市所轄管27家代檢公司，若試辦成效良好，有可能推廣至全國。

▲台北市區監理所啟用無限里程拍照科技，在車輛查驗時留存里程數。（圖／記者賴文萱攝）

另外，大台北地區每年汽車中古車買賣數約12至15萬輛次，過去也會有不肖車商故意將中古車里程數調降，以提高車輛售價。為減少車輛買賣交易時產生的糾紛，北市監理所也首創無線里程拍照系統科技，於車輛檢驗時留存車輛里程數照片。截至今已成功擷取48萬張照片，除提升登載正確性，檢驗完畢也可於監理服務APP上查詢該次里程數數據，落實車輛里程數透明及正確性。