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柯文哲2020選總統「超越藍綠」　支持度打敗朱立倫、蔡英文

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▲▼柯文哲出席108年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選煙硝味漸濃。國民黨檯面上有黨主席吳敦義、立委王金平及前新北市長朱立倫3人互爭卡位；民進黨除了爭取連任的總統蔡英文外，前行政院長賴清德是否出馬也備受關注。根據TVBS民調，若有意組黨的台北市長柯文哲轉戰總統大位，支持度打敗藍綠。兩大黨不論派出誰來參選，都難敵柯文哲的高人氣。

TVBS民調指出，若蔡英文、朱立倫、柯文哲三人對決，柯文哲以36%支持度奪冠，朱立倫30%居次，蔡英文15%墊底，未表態民眾則有11%。透過進一步交叉分析發現，民進黨認同者有47%支持蔡英文，也有34%支持柯文哲，顯示票源並未凝聚；國民黨的認同者表態支持朱立倫的高達71%。中立選民的部分，有46%支持柯文哲，17%支持朱立倫，蔡英文為11%。

若民進黨改派賴清德參選總統，支持度為21%，仍低於柯文哲的33%及朱立倫的29%，有10%未決定。與政黨交叉分析發現，民進黨認同者支持賴清德的比例達69%，26%支持柯文哲；國民黨認同者72%支持朱立倫，只有20%表態支持柯文哲；而中立選民有42%支持柯文哲，賴清德、朱立倫分別為17%、16%。

若國民黨由王金平對上蔡英文及柯文哲三人競逐時，支持度各為22%、15%、38%，同樣輸給柯文哲，且有7%表示三人都不支持，12%未決定。若是王金平是、賴清德、柯文哲競逐，賴清德跟王金平支持度皆為21%，落後柯文哲的37%，此外，有7%都不支持，9%未決定。

若吳敦義、蔡英文、柯文哲3人參選，蔡英文以17%支持度領先吳敦義的13%，但同樣都輸給柯文哲的45%。另有9%表示都不支持，10%未決定；而吳敦義對上賴清德、柯文哲的話，以11%的支持度墊底，輸給柯文哲的43%及賴清德的21%，另有9%都不支持，11%未決定。

本次調查是TVBS民意調查中心於108年1月17日至22日晚間18：30至22：00進行的調查，採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，共接觸1,801位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為403位，拒訪率為22.4%，最後成功訪問有效樣本1,398位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.6個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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關鍵字：柯文哲,賴清德,王金平,蔡英文,吳敦義,朱立倫

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