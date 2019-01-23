破爛衣物、鞋子丟給弱勢家庭　社工收到一堆垃圾：身心很累！

▲不少人捐物資給社福單位，其實丟出去的卻是垃圾，也沒有仔細思考到底對方需不需要。（圖／取自劉柏君臉書，下同）



生活中心／綜合報導

《通靈少女》故事原形劉柏君目前在新北勵馨基金會任職，她日前在臉書貼文，懇請大家不要捐垃圾給社福單位，「您真的覺得弱勢家庭需要這些東西嗎」、「要公佈監視器畫面才能阻止嗎」。根據她所分享的照片，收到的物資全都是破損不堪的衣物、鞋子等。

過年就要到了，許多人會在大掃除時整理出不會用到的物品。然而，劉柏君所工作的新北愛馨物資分享中心卻收到一堆垃圾，包括斷掉的蠟筆、不能使用的包包、明顯破損的皮衣等，還有已經穿到爛的鞋子，不然就是發霉的櫃子。

▲殘破的鞋子。



劉柏君寫道，請大家幫幫忙，彼此呼籲不要再捐垃圾，「或許有些民眾不知道自己行為添麻煩了。拜託，大掃除後的物品不要捐給社福單位，也請不要堆積在門口，棄置廢棄物是違法的。」

【懇請幫忙不要捐垃圾】 過年大掃除的氣氛，社福單位最能感受到了! 請您幫幫忙~~協助呼籲~~ 或許有些民眾不知道自己行為添麻煩了 拜託，大掃除後的物品不要捐給社福單位 也請不要堆積在門口，棄置廢棄物是違法的 耗費人力還有善款處理不要的垃圾很損陰德 真的不要做這種事!! #己所不欲勿施於人 #您真的覺得弱勢家庭需要這些東西嗎 #要公佈監視器畫面才能阻止嗎 #我們真的很累身心都很累 由劉柏君發佈於 2019年1月22日 星期二

收到這些垃圾後，社福單位還必須耗費人力處理。劉柏君表示，做這種事情的人實在很損陰德，「真的不要做這種事！」文末更是用標籤強調「己所不欲勿施於人」、「我們真的很累身心都很累」。

▲杯子沒有手把。



對此，網友也紛紛氣炸留言，「好沒品喔」、「提供監視畫面給警方吧」、「分不清垃圾跟物資嗎」、「怎麼有人可以把東西用成這樣還送人」。劉柏君也逐一回覆，表達她實在很生氣，「從來不會想到會有人捐這種東西吧」。

至於要如何捐贈物資，才能真正幫助到社福單位？NPOst公益交流站曾整理出幾個重點，包含要先確認受捐贈的團體是誰，對方是否有在粉專表示物資已足夠，捐贈前多想個幾分鐘，先查好資料再捐也不遲，若是該丟棄的廢棄物就得做好回收，千萬不要丟給社工處理。