難容詭譎政治！詹順貴開新律師事務所　取好夥伴名字「本全」

▲前環保署副署長詹順貴開新律師事務所（圖／記者李忠憲攝）

記者許展溢／台北報導

前環保署副署長詹順貴卸下職務後，外界關心下一步他會怎麼走，今（23日）詹順貴透過臉書表示，過去2年多的角色轉換，遭遇諸多質疑、風波與衝突，沈澱過後，也深刻理解自己的侷限，決定成立新的律師事務所，取名為「本全」，是自己過往抵抗國土不當開發、浮濫土地徵收的最佳夥伴教授廖本全教授的名字。

詹順貴提到，去年10月8日，告別了當初一頭傻勁所走上的跌撞公職路，卸下環保署副署長的職務後，首先換回的是充足的睡眠，接著拾回閱讀小說的習慣，以及與友相聚，觀山看鳥的樂趣，正如《刺激一九九五》電影裡的著名台詞「陽光灑肩頭，彷彿自由人。」

詹順貴表示，公職人生，說長不長、說短不短，熟識的朋友都知道他喜歡貓頭鷹，期許自己有貓頭鷹象徵的智慧與沈穩，但過去這2年多的角色轉換，遭遇諸多的質疑、風波與衝突，沈澱過後，也深刻理解自己的侷限，說來都是對「法」的執著，難見容於詭譎的政治，感謝不離不棄、仍願意相信的朋友們，並想說自己未曾或忘初衷。

▲詹順貴提到，自己對「法」執著，難見容於詭譎的政治。（資料照／記者林敬旻攝）

詹順貴提到，入閣一圈，明白不僅制度的擬定終究需要天時、地利、人和，能否執行落實？更是因人而異，千差萬別，因此一生只懂法的自己回到民間，仍選擇緊握那把能為弱勢者、為環境與土地發聲的法律寶劍。

詹順貴說，入閣後，在元貞聯合法律事務帶領的那批關心環境土地的年輕律師，四散各地，離開公職，原本打算招回這批律師，回元貞繼續奮鬥，但離開元貞擔任公職期間，事務所承接頗多台北市政府委託案件，基於律師倫理，同所律師不應再承辦告台北市府的都更案件，幾經思量，只好另立爐灶，儘管辛苦，卻是對元貞聯合法律事務所的尊重、對法治的恪守，以及捍衛自身底線的最佳方案。

▲詹順貴擔任副署長期間在環評上遭受許多批評。（圖／記者許展溢攝）

詹順貴指出，新的中文事務所名稱「本全律師事務所」，取自自己過往抵抗國土不當開發、浮濫土地徵收的最佳夥伴廖本全的名字，以向那奮鬥不懈身影的致敬，感念之餘，也自我要求堅持本心，期許守護周全，而本為根，山林水土，即為台灣土地的原根，本必須「全」，台灣社會才能穩穩當當地向前走去，設立本全律師事務所，即希望能以法律，為本成全。

英文名稱，詹順貴說，在好友Echo建議下，命名「Holistic Law Firm」，有全面觀照之意，希望未來事務所的經營，能不只看到傳統的訴訟正反方，而可以更進一步觀照社會、心理、生活等與當事人的種種相關問題，未來事務所的所有律師，不僅解決問題，更能梳耙出制度缺失，進而促成制度的改善。