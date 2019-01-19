地檢署前毆打律師　幼兒園園長嗆：要不要辦殺人案？

▲張姓園長大膽在地檢署門口對律師行兇後，還若無其事的自行離開，謝明訓馬上對張園長提告，只是謝明訓卻發現座車左右兩側後照鏡都遭蓄意反折、敲破毀損，他懷疑是挾怨報復的惡行之一。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竟有人膽大包天在衙門口動手打人！新竹地檢署18日上午在門口發生一起暴力事件，一名涉及訴訟案件的幼兒園園長竟然埋伏在地檢署門口，待對方當事人與委任律師走出來時，衝上前去動手對律師掌摑、律師的眼竟當場被打飛，這名施暴園長竟上前猛踩律師掉在地上的眼鏡，而被施暴的律師也當場按鈴申告。

【1月19日更新：張姓園長說法】

張姓園長在19日發表聲明，表示否認對張明訓律師施暴，聲明稿內容提及，「18日是第二次出庭後在法院外面，創辦人張先生以客氣的口吻質問謝律師為何要咄咄逼人栽贓善良無辜的老師，創辦人張先生不慎碰觸其眼鏡(眼鏡掉落後創辦人張先生還撿起來並向謝律師致歉)，並無謝律師所言打他巴掌，也絕非他向記者爆料所說的已出庭三、四次，18只是第二次出庭」。

據了解，施暴的在新豐、湖口等處開設幼兒園的張姓園長，2018年間因為幼兒園內幼童發生推擠事件，受傷孩童的家長向園方反映，卻未得到正面回應，園長甚至氣焰囂張自稱是新竹縣議長張鎮榮的助理，一副「不然你是要怎樣」高姿態，求助無門的家長只好委請律師謝明訓循訴訟程序為孩子討公道。

由於前面三次開庭都和解失敗，謝明訓律師於18日前往地檢署進行第四次開庭，而此次開庭，張姓園長原本也不在出席名單。謝明訓表示，早上陪同當事人出庭，結束後走出地檢署還在門口與當事人討論時，卻遭到張姓幼兒園園長走上前，口中說著：「我這裡還有件殺人案，你要不要辦！」並揮手打向謝律師的頭臉部，謝明訓得眼鏡也因此被打飛，張園長看到謝的眼鏡掉在地上，竟還上前對眼鏡猛採，口中還一邊說：「你眼鏡掉了？我來幫你撿。」整副眼鏡都被張園長踩個稀巴爛，所謂教育幼苗的幼兒園園長，卻是如此囂張行徑，實在令人傻眼。

張姓園長大膽在地檢署門口對律師行兇後，還若無其事的自行離開，謝明訓馬上對張園長提出傷害、恐嚇、毀損告訴，只是謝明訓驗傷後走到停車場，卻發現座車左右兩側後照鏡都遭蓄意反折、敲破毀損，他懷疑亦是挾怨報復的惡行之一。

謝明訓表示，律師是高風險職業之一，近來屢傳律師遭到暴力相向事件，過去也曾發生受理離婚訴訟的律師，遭挾怨惡意開車撞死慘案，如果律師安全都無法受到保障，甚至連地檢署都成為險地，要如何為當事人爭取權益？連帶將使整個司法體系的運作都受影響。

而據傳這位施暴的張姓園長自稱是新竹縣議會議長張鎮榮的助理，對此，張振榮團隊也表示否認，團隊說，張鎮榮與張姓幼兒園園長毫無關係，懷疑是對方一廂情願冒名頂替。