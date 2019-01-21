食安把關喜迎豬年　台東衛生局啟動年節食品稽查抽驗

▲台東衛生局啟動年節食品稽查抽驗，範圍涵括全縣16鄉鎮各大賣場、超市、果菜市場、傳統市場、雜貨店舖等處。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

過節的年味越來越濃，處處可見商家已開始擺設年節應景商品，各式開運年菜、糖果、餅乾、飲品等應有盡有。台東縣衛生局為落實食安五環加強查驗政策，保障民眾食的安全，已自107年12月1日起，啟動「108年度年節食品稽查專案」，加強食品安全把關。

實施範圍涵括台東縣16鄉鎮，於各大賣場、超市、果菜市場、傳統市場、雜貨店舖處，抽驗各式生鮮蔬果、生鮮或加工肉品、春節應景食品等進行檢驗。

除對各式食品抽驗外，衛生局也特別針對供應年菜餐飲業者、網購春節應景食品製造業、年節食品販售業進行稽查。

查核重點包括業者之作業環境是否符合食品良好衛生規範準則、包裝及散裝產品標示之正確性，另亦針對網購業者定型化契約資訊揭露之完整性加強輔導，透過製造業、餐飲業及販售業的層層把關。

台東縣政府表示，民眾採購年貨應選擇信譽良好商家，注意品質、包裝標示完整清晰，並應注意販售場所環境是否清潔衛生，產品販售時有無依標示適當冷凍或冷藏保存等。食品製造業者也應確實控管製售產品之品質衛生，並確實、完整的將產品資料標示於外包裝，而賣場及一般販售業則應落實自主管理以確保食品之安全。

民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。