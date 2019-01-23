台大醫院新院長難產！　副院長陳石池「代理管半年」

▲台大醫院院長接任人選也卡住？（圖／記者徐文彬攝）

生活中心／台北報導

台大醫院院長何弘能預計1月31日退休，但卻遲遲沒有選出接任人選，更傳出將由副院長陳石池代理半年，外界認為應該跟台大校長遴選爭議有關。何弘能與外傳接任的余忠仁和江伯倫兩名副院長，22日出席台大醫院的新春記者會，針對此事的回應都相當保守，一切均按照校方規範。

台大校長遴選爭議延宕1年多，外界猜測這也影響到台大醫院院長接任，讓台大醫院首度出現「代理院長」。面對媒體不斷追問是否跟台大校長有關，何弘能回應，「當然沒有關係」，陳石池是第一職位代理人，相關的一切人事安排都是照規定來。

▲台大醫院院長何弘能出席新春記者會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

外傳在接任名單中的兩位副院長回應保守。余忠仁說，畢竟何院長要退休，必須有人接手來穩定、保持院務順暢，陳石池是最資深副院長，院務相當熟悉，對院務維持應該沒有問題。江伯倫也說，陳石池代理相當合適，一定可以做到最好，是否接任院長則一切順其自然。

對於外界不斷臆測台大醫院院長人選，台大校方22日發出新聞稿指出，管中閔1月8日甫上任，對於學校相關事務尚在多方徵詢瞭解，對於台大醫院院長人選，依相關規定辦理，只要合適，每位醫學院教授，都是可能人選。

▲台大醫院副院長余忠仁。

余忠仁或江伯倫醫學資歷、形象都相當優異。據了解，余忠仁出身醫生世家，民國81年8月起擔任內科主治醫師，已在擔任多項國內外相關醫學會議及研討會之主講人及主持人，內科在醫院屬於大科，同時醫院事務多由大科主導。

江伯倫則是畢業於美國加州大學戴維斯分校免疫學博士，擔任台大醫學院小兒科教授、台大醫院小兒部主治醫師，在過敏和自體免疫疾病診斷和治療上的研究，都獲國際上相當的重視，研究成果發表在國際頂尖的雜誌，同時也在申請專利和應用中。

▲台大醫院副院長江伯倫。