5000年前靠著農耕經濟　6個原始社會進展成「第一代文明」

▲5000年前的古中國，因為農耕經濟啟動了「文明總進程」。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

今日的中國人在70年新中國這個高峰上回望歷史時，會在5000多年前那個起點處看到這樣的景象，一個多元一體的巨大「叢林」在黃河、長江、西遼河流域等廣闊範圍，同時發生並啟動了「中華文明總進程」。針對文明為什麼會從停滯到突然向上爬升，中國社科院委員王震中指出，農耕經濟定居的生活方式非常關鍵，「農業的起源，是人類歷史上的巨大進步，是人類通向文明社會的共同起點。」

據《觀察者》署名「文揚」（復旦大學中國研究院研究員，春秋發展戰略研究院研）撰文，同一時期或更早的世界其他文明都沒有像中華文化一樣，多元一體的文明總進程突然發生，這不僅是中華歷史上的重大事件，也是世界人類史上的重大事件。

文中指出，「文明」是一個向未來連續演化的進程，而文明之前的原始社會，則變化非常緩慢、甚至停滯；根據英國史學家湯納比（Arnold Joseph Toynbee）1934年至1961年的研究，西方學者當時在全世界總共發現了超過650個「具有充分材料的」原始社會，人們也都認為曾經存在的原始社會數量還要比這數字更多；然而，從數量巨大的原始社會中脫穎而出的只有6個，成為第一代的文明社會，湯納比認為是，古代埃及、蘇美、米諾斯、瑪雅、安第斯（到印加滅亡為止）、古代中國社會。

▼古代埃及為6個「第一代文明」社會的其中之一。（圖／CFP）



文章表示，第一代文明中並沒有古代印度，也沒有古代希臘，因為各種證據顯示，這些都不是原生文明，而是以更古老的文明社會（如蘇美、米諾斯）為母體形成的第二代「子體」；現在的西方社會更是羅馬天主教會與東正教會分裂後的一個「第三代新生兒」，從古代希臘社會向西北方向轉移，距今只有不到1500年的文明史。

只有極少數社會真正擺脫了緩慢或停滯狀態開始了文明發展進程，文章指出，農耕經濟的定居生活方式，是完成這一重大跨越的關鍵因素。中國社會科學院學部委員王震中表示，「總之，農業的起源，是人類歷史上的巨大進步，以農耕畜牧為基礎的定居聚落的出現，是人類通向文明社會的共同起點；從此，由村落到都邑（都市）、由部落到國家，人類一步步由史前走向文明。」