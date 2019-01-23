2019台海形勢嚴峻複雜　中評社：台獨鋌而走險危機會升級

▲汪洋。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

2019年大陸對台工作會議22日在北京舉行，大陸全國政協主席汪洋表示，台海形勢2019年更加「嚴峻複雜」，要堅決維護國家主權和領土完整，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。香港媒體中評社23日發社論稱，「如果『台獨』勢力等閒視之，鋌而走險，危機隨時升級」。

社論指出，民進黨有極大的可能在2020台灣大選中，再次以操作兩岸的關係去爭取選票，對於這種伎倆，大陸了然於胸，有評估也有防備。社論又解釋，「絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，不只是立場的宣示，大陸必然有相應的手段、措施去貫徹落實」。

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／截自央視）

「不管困難多大、障礙再多，大陸下定決心要引領兩岸關係克難前行，不斷取得突破性進展」。社論分析，有關「一國兩岸」的台灣方案，大陸各方面已開始研究探索；面對台獨挑釁、外力介入步步升級，大陸外交、軍事應對措施、手段都在加強。最後，社論強調，「大陸將不留空間，如果台獨勢力等閒視之，鋌而走險，危機會隨時升級」。

大陸國家主席習近平在1月2日時就指出了，「絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。此外，國台辦主任劉結一也在《求是》刊登的署名文章中稱，「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀，維護台海地區和平穩定，如果『台獨』勢力膽敢鋌而走險，必將遭到堅決粉碎」。