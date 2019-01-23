若成功引渡孟晚舟　環時：中國會對美加展開報復行動！

▲孟晚舟。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國司法部22日發表的一項聲明說，美國將繼續尋求引渡孟晚舟，並將遵守美加引渡條約規定的期限。大陸官媒《環球時報》23日發社論指出，「這意味美方在1月30日之前正式申請引渡孟晚舟的概率已經非常高，但不代表引渡將立即發生；孟晚舟方面可以上訴、抗辯，時間至少能拖幾個月，甚至可能延長到幾年」。

社論說，「美加圍繞孟晚舟事件與中國的衝突將進一步升級，我們須放棄幻想，做好更複雜鬥爭和博弈的準備」，「但如果加方最終協助美國將孟晚舟引渡，中國會對美加雙方都展開報復行動，這一點必須讓華盛頓和渥太華很清楚，不留懸念」。

「中國政府和輿論需繼續加強對美加行為違反基本法律精神的揭露和譴責，向它們保持外交和輿論壓力，不能讓美加的詭辯在國際上暢行無阻，好像華為真的犯了大罪」。社論強調，「全世界稍有頭腦的人都看得很清楚，抓孟晚舟顯然是美國打壓華為系列行動的一部份，就是在以法律之名行阻止中國高科技公司崛起之實，但很多人出於懼怕美國等利益關係不願去桶這層窗戶紙，所以中方需要堅持發聲」。

▲華為公主，孟晚舟。（圖／美聯社）

社論表示，「加拿大很清楚自己被夾在了美中兩大國之中，捲入了地緣政治紛爭的漩渦，他們感受到了扮演忠於美國的小兄弟不容易，覺得自己在代美國受過，並強調自己在依法辦事，這是他們在當前困境下的自我精神支持」；「不過這樣一個打壓高科技公司和迫害其高管的冤案，再怎麼朝法律方向打扮，也會有漏洞」。

最後，社論主張，「我們必要讓外界看清楚，中國人做事有理有力有節，迫害中國公民、侵犯中國利益的國家和力量都不會不付出代價，中國有能力和決心保持外界的這種預期」。