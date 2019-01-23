加拿大大使抱怨美國：提要求的是你們，付代價卻是我們

▲加拿大駐美國大使麥諾頓（David MacNaughton）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

大陸中心／綜合報導

加拿大駐美國大使麥諾頓（David MacNaughton）日前對媒體透露，美國已通知加拿大政府，即將正式提出引渡孟晚舟，但並沒有提到具體時間，不過最遲必須在1月30日前向加方要求引渡。他還說，加拿大根據美國的要求逮捕孟晚舟，而遭到中國的報復，因此曾經抱怨了美國一頓。

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，麥諾頓表示，「我們很不滿是加拿大的公民遭到懲罰」，「美國才是尋求利用充分法律要求執法的一方，但我們和我們的公民才是付出代價的人」。

對於美國將向加拿大正式提出引渡孟晚舟，大陸外交部發言人華春瑩22日在例行記者會上表示，任何一個具有正常判斷力的人都可以看出，孟晚舟事件顯然不是一起普通的司法案件，加美任意濫用他們之間的雙邊引渡條約，對中國公民的安全和合法權益構成了嚴重侵犯。

她強調，「我們敦促加方立即釋放孟晚舟女士，切實保障她的合法、正當權益。我們也強烈敦促美方立即糾正錯誤，撤銷對孟晚舟女士的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求」。

加拿大去年12月1日應美方要求在溫哥華機場逮捕了孟晚舟，並在同月11日批准其獲保釋。美方必須在孟晚舟被捕後60天內，正式向加拿大提出引渡需求，也就是1月30日。

▲華春瑩。（圖／CFP）